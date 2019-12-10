На второй кольцевой в ДТП погибла пассажирка: водитель сдавал назад, когда в авто влетел VW

Источник материала: Tut.by

Под Минском в ДТП погибла женщина — пассажирка Nissan. Водитель авто на трассе двигался задним ходом, чтобы вернуться на нужную дорогу, когда в машину на скорости врезался Volkswagen. Погибшая была не пристегнута ремнем безопасности, сообщает МВД.

За рулем Nissan был 50-летний бобруйчанин. По предварительной информации, мужчина возвращался из аэропорта домой по навигатору, когда около 18.30 на развязке в районе деревень Обчак и Привольный он пропустил нужный поворот и попытался вернуться задним ходом.

В этой же полосе за ним двигался Volkswagen. 68-летний водитель не смог избежать столкновения и на большой скорости столкнулся с Nissan. От удара VW отбросило в правый кювет.













Погибла пассажирка Nissan, которая сидела рядом с водителем, она была не пристегнута ремнем безопасности. Водители и пассажиры VW — муж, жена и дочь — получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы.

Как сообщили в ГАИ, оба водителя трезвые. На месте ДТП работают сотрудники следственно-оперативной группы, ГАИ, МЧС, медики.