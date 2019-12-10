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Спектакль «Павлинка» признают нематериальной историко-культурной ценностью

11.12.2019 22:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Спектакль «Павлинка» признают нематериальной историко-культурной ценностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Данное решение принято по инициативе Купаловского театра, который в 2019 году проводит свой 100-й сезон и, разумеется, с легендарным спектаклем в репертуаре.

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Спектакль «Павлинка» признают нематериальной историко-культурной ценностью

Эту пьесу Янка Купала написал в 1912 году. На сцене Купаловского она была поставлена еще во время войны, в 1944-м. И с тех пор произведение неизменно на сцене главного драматического театра страны.   

Спектакль «Павлинка» признают нематериальной историко-культурной ценностью

Так, к примеру, в роли пана Быковского актёр Арнольд Помазан на сцену выходил уже более тысячи раз.

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Новости Беларуси. Спектакль «Павлинка» признают нематериальной историко-культурной ценностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Данное решение...
 
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