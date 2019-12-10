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В Беларусь с визитом прилетел президент Татарстана

11.12.2019 21:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 11 декабря в Беларусь прилетел глава Татарстана Рустам Минниханов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководитель этого субъекта Российской Федерации хорошо известен в нашей стране. Стоит отметить то, что личный вклад политика в развитие отношений Минска и Казани подчеркнул весной наш Президент, поздравляя его с 60-летием.

В Беларусь с визитом прилетел президент Татарстана

Как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», этим вечером Минниханов встречается с активом татарских общин Беларуси в Минской соборной мечети, а 12 декабря его ожидают во Дворце Независимости. И здесь тем для диалога масса: достаточно вспомнить то, о чем говорили во время предыдущего визита в Минск в октябре 2016-го: и участие «Белоруснефти» в нефтедобыче в Татарстане, и поставки в Казань белорусской техники, и экспорт наших IT-услуг.

Люди в материале: Рустам Минниханов
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 11 декабря в Беларусь прилетел глава Татарстана Рустам Минниханов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Руководитель этого субъекта...
 
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