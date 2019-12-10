В Беларусь с визитом прилетел президент Татарстана

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 11 декабря в Беларусь прилетел глава Татарстана Рустам Минниханов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководитель этого субъекта Российской Федерации хорошо известен в нашей стране. Стоит отметить то, что личный вклад политика в развитие отношений Минска и Казани подчеркнул весной наш Президент, поздравляя его с 60-летием.



