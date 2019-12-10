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Кто возглавил профильные комиссии в новом парламенте? Репортаж СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В нижней палате белорусского парламента сформированы профильные комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Овальном зале 11 декабря выбирали председателей. Их всего 14, а это самые разные отрасли социально-экономического развития страны: от национальной безопасности до аграрной сферы, от законодательной до семейной и молодежной политики.
Напомним, приоритеты в работе парламента Президент расставил неделю назад. На встрече с депутатами 6-го и 7-го созывов глава государства подчеркнул: все законы, прежде всего, должны отражать реальные потребности белорусов. Задача нового парламента – сохранить преемственность курса. А это устойчивое развитие суверенной Беларуси, рост экономики и благосостояние людей.
О локомотивах нового созыва репортаж Анастасии Дехтяр.
Анастасия Дехтяр, корреспондент:
Это ее второе пришествие в парламент. Людмила Кананович как раз трудилась заместителем председателя комиссии по труду и социальным вопросам, в этом созыве уже заняла пост на ступень выше.
В портфолио секции, так называемое, совместное наследие от предшественников – совершенствование Трудового кодекса. Задел и опыт есть, а значит, законодательное продолжение следует. Из новаторства на перспективу – разработка концепции закона о ветеранах.
Людмила Кананович, председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В прошлом созыве Людмила Макарина-Кибак медицинский пульс страны прощупала, теперь уж точно знает, как проводить законотворческую терапию. Личный опыт практикующего врача переносит и в государственное. Задел из прошлой депутатской миссии – закон о лекарственных средствах, принятый уже в первом чтении, уже практически готов к второму слушанию. Но не только в фокусе медицина, задачи комиссии обширней. Это и демография, на которую влияет и физическая культура, и семейная политика.
Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Женщина с мужским характером, как ее представили коллегам, хотя Светлана Любецкая в особой презентации и не нуждается. Не переступая ступеней карьерной лестницы прошла путь от стажера до судьи Верховного суда. Теперь ее поле в парламенте – законодательство. И уже весьма амбициозные анонсы. В Беларуси появится новый процессуальный кодекс, который должен стать серьезной новацией на постсоветском пространстве.
Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Дипломатический гамбит за Андреем Савиных. Опытный работник МИДа, экс-посол не испытывает трудностей перевода, знает тонкости и Востока, и Запада.
А для нашей страны приоритет – укрепления национального авторитета на международной арене один из важнейших. На кону не только имидж, но экономическая реализация.
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Суровая выправка выдает генерала, даже несмотря на то, что мундир сменил на деловой костюм. Олег Белоконев уже в прошлом начальник генштаба Вооруженных Сил, буквально вчера избранного депутата уволили в запас – таков регламент– но на скамейке, то бишь в кресле Овального зала «отсиживаться» не собирается. Сразу на передовую – теперь он председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности.
Новоселье в новом кабинете Олег Белоконев как раз собирается справить параллельно с первым заседанием комиссии, которое началось аккурат после сессии.
Олег Белоконев, председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мультипрофессиональное собрание и взаимодополнение. Такая адаптивность, где закон, как теория, а практика – есть практика. Народным избранникам придется трудиться над законопроектами во всех сферах. Благо, вошли в парламент седьмого созыва представители самых разных профессий. Так что работоспособность и квалификация нижней палаты, сомнений не взывает. На это обратил внимание в своем обращении глава государства.
Организационные формальности и прицел на продуктивную работу. Профильные комиссии укомплектованы, а значит уже скоро на законотворческой лаборатории начнут выводить формулу успешной жизни.
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Новости Беларуси. В нижней палате белорусского парламента сформированы профильные комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Овальном зале 11...
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