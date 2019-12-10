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Кто возглавил профильные комиссии в новом парламенте? Репортаж СТВ

11.12.2019 21:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В нижней палате белорусского парламента сформированы профильные комиссии,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Овальном зале 11 декабря выбирали председателей. Их всего 14, а это  самые разные отрасли социально-экономического развития страны: от национальной безопасности до аграрной сферы, от законодательной до семейной и молодежной политики.

Кто возглавил профильные комиссии в новом парламенте? Репортаж СТВ

Напомним, приоритеты в работе парламента Президент расставил неделю назад. На встрече с депутатами 6-го и 7-го созывов глава государства подчеркнул: все законы, прежде всего, должны отражать реальные потребности белорусов. Задача нового парламента – сохранить преемственность курса. А это устойчивое развитие суверенной Беларуси, рост экономики и благосостояние людей.

О локомотивах нового созыва репортаж Анастасии Дехтяр. 

Кто возглавил профильные комиссии в новом парламенте? Репортаж СТВ


Интриги не было. Около 5 часов протокольной сессии, выдвижение кандидатов в председатели постоянных комиссий (на всех позициях лидеры однозначны), программные выступления с акцентами на предстоящую работу и депутатская солидарность, что называется, поручиться за глав фронтов выходили коллеги, так или иначе проверившие претендентов  в деле. В итоге на 14 постов, по количеству комиссий, выдвинуто 14 народных избранников.

Кто возглавил профильные комиссии в новом парламенте? Репортаж СТВ

Анастасия Дехтяр, корреспондент:
Выборы для новых депутатов  продолжились. Сегодня все та же процедура – кабинки для таинства, бюллетени, урны. Вот как раз за моей спиной проходит избирательный процесс.

Кто возглавил профильные комиссии в новом парламенте? Репортаж СТВ

Это ее второе пришествие в парламент. Людмила Кананович как раз трудилась заместителем председателя комиссии по труду и социальным вопросам, в этом созыве уже заняла пост на ступень выше.

Кто возглавил профильные комиссии в новом парламенте? Репортаж СТВ

В портфолио секции, так называемое, совместное наследие от предшественников – совершенствование Трудового кодекса. Задел и опыт есть, а значит, законодательное продолжение следует. Из новаторства на перспективу – разработка концепции закона о ветеранах.

Кто возглавил профильные комиссии в новом парламенте? Репортаж СТВ

Людмила Кананович, председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Наша комиссия продолжить работу над проектом закона, касающегося прав инвалидов и их социальной интеграции. В наших планах – закон о занятости: усовершенствование работы служб занятости, увеличение пособий по безработице.

Кто возглавил профильные комиссии в новом парламенте? Репортаж СТВ

В прошлом созыве Людмила Макарина-Кибак медицинский пульс страны прощупала, теперь уж точно знает, как проводить законотворческую терапию. Личный опыт практикующего врача переносит и в государственное. Задел из прошлой депутатской миссии – закон о лекарственных средствах, принятый уже в первом чтении, уже практически готов к второму слушанию. Но не только в фокусе медицина, задачи комиссии обширней. Это и демография, на которую влияет и физическая культура, и семейная политика.  

Кто возглавил профильные комиссии в новом парламенте? Репортаж СТВ

Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Для того, чтобы сократить период между рождением первого и последующих детей, опять предусмотрено материальное стимулирование. Папы должны принимать больше участия в воспитании детей, мы над этим совместно работали с профильными министерствами. У нас есть орден Матери, мы говорили о том, чтобы утвердить орден Отца или, может быть, лучше орден Семьи.

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Кто возглавил профильные комиссии в новом парламенте? Репортаж СТВ

Женщина с мужским характером, как ее представили коллегам, хотя Светлана Любецкая в особой презентации и не нуждается. Не переступая ступеней карьерной лестницы прошла путь от стажера до судьи Верховного суда. Теперь ее поле в парламенте – законодательство. И уже весьма амбициозные анонсы. В Беларуси появится новый процессуальный кодекс, который должен стать серьезной новацией на постсоветском пространстве. 

Кто возглавил профильные комиссии в новом парламенте? Репортаж СТВ

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я очень более за то, чтобы система защиты прав и законных интересов граждан была максимально совершенна.

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Кто возглавил профильные комиссии в новом парламенте? Репортаж СТВ

А для нашей страны приоритет – укрепления национального авторитета на международной арене один из важнейших. На кону не только имидж, но экономическая реализация.

Кто возглавил профильные комиссии в новом парламенте? Репортаж СТВ

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Парламентская дипломатия приобретает все большее значение в мире. Это прямой контакт на элитные группировки зарубежных стран, которые принимают конкретные решения о направлениях взаимодействия в мире, о направлениях развития своих стран.

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Кто возглавил профильные комиссии в новом парламенте? Репортаж СТВ

Суровая выправка выдает генерала, даже несмотря на то, что мундир сменил на деловой костюм. Олег Белоконев уже в прошлом начальник генштаба Вооруженных Сил, буквально вчера избранного депутата уволили в запас – таков регламент– но на скамейке, то бишь в кресле Овального зала «отсиживаться» не собирается. Сразу на передовую – теперь он председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности. 

Новоселье в новом кабинете Олег Белоконев как раз собирается справить параллельно с первым заседанием комиссии, которое началось аккурат после сессии. 

Кто возглавил профильные комиссии в новом парламенте? Репортаж СТВ

Олег Белоконев, председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Есть 7 законопроектов, которые находятся в разработке. Первое доведение до логического завершения этих проектов, чтобы они были приняты. Второе будем изучать те проекты, которые готовятся к поступлению. Основное направление нашей деятельности будет обеспечение национальной безопасности и защиты сбалансированных интересов личности, общества и государства.

Кто возглавил профильные комиссии в новом парламенте? Репортаж СТВ

Мультипрофессиональное собрание и взаимодополнение. Такая адаптивность, где закон, как теория, а практика – есть практика. Народным избранникам  придется трудиться над законопроектами во всех сферах. Благо, вошли в парламент седьмого созыва представители самых  разных профессий. Так что работоспособность и квалификация нижней палаты, сомнений не взывает.  На это  обратил внимание в своем обращении глава государства. 

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Кто возглавил профильные комиссии в новом парламенте? Репортаж СТВ

Организационные формальности и прицел на продуктивную работу. Профильные комиссии укомплектованы, а значит уже скоро на законотворческой лаборатории начнут выводить формулу успешной жизни.

Люди в материале: Олег Белоконев
 
 
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Новости Беларуси. В нижней палате белорусского парламента сформированы профильные комиссии,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Овальном зале 11...
 
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