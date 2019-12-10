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Корреспондент СТВ перевоплотился в бойца Красной армии и поучаствовал в бою

11.12.2019 22:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Восстановленный по оригинальным чертежам. Бронепоезд, который появился в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» еще в 2018 году, сегодня презентовали в деле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Корреспондент СТВ перевоплотился в бойца Красной армии и поучаствовал в бою

Вагон ПТ-33 с башенной артиллерией и пулемётами, по легенде, сдерживал атаку врага. Условия боя на себе смогли ощутить историки. А также журналисты.

В бойца Красной армии на время перевоплотился и Дмитрий Боярович. 

Корреспондент СТВ перевоплотился в бойца Красной армии и поучаствовал в бою

Грохот артиллерии и треск пулеметов. Бой, воссозданный на «Линии Сталина» походил на те, что когда-то велись на нашей земле. Учебно-боевой расчет – 10 человек. Танковые комбинезоны и шлемы – как оригинальные, 1935-го года.

Корреспондент СТВ перевоплотился в бойца Красной армии и поучаствовал в бою

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Первая боевая команда – забраться в бронепоезд, что я и сделаю сейчас. Здесь два этажа. Громко, но для этого на шлемофонах есть наушники, чтобы не слышать этот шум. 

Корреспондент СТВ перевоплотился в бойца Красной армии и поучаствовал в бою

Задача расчета Красной армии – сдержать наступающего противника. По ту сторону – два немецких «Панциря», одна – самоходка и бронеавтомобиль. Среди мишеней – и ростовые, имитирующие бойцов армии Гитлера. 

Корреспондент СТВ перевоплотился в бойца Красной армии и поучаствовал в бою

После инструктажа и осмотра территории, командир дает команду «Стрелять на поражение». Первыми в дело вступают пулеметные расчеты. Из двух «Максимов» поражают живую силу противника. 

Корреспондент СТВ перевоплотился в бойца Красной армии и поучаствовал в бою

Корреспондент СТВ перевоплотился в бойца Красной армии и поучаствовал в бою

Бронепоезд воссоздан по оригинальным чертежам Коломенского завода. Разве что сталь – пулепробиваемая. В первые месяцы войны на территории Беларуси с врагом боролись 10 бронепоездов. Семь – армейских, два – органов НКВД. Один – построенный железнодорожниками Гомеля

«Их роль была – быстро остановить противника». На «Линии Сталина» показали в деле воссозданный бронепоезд

Корреспондент СТВ перевоплотился в бойца Красной армии и поучаствовал в бою

На «Линии Сталина» продолжат воссоздавать технику времён ВОВ. Скоро здесь можно будет пострелять из бронепоезда в движении. Ну а очутиться внутри вагона ПТ-33 и опробовать на себе суровые условия военного боя может каждый желающий. 

Люди в материале: Дмитрий Боярович, Александр Метла
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Восстановленный по оригинальным чертежам. Бронепоезд, который появился в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» еще в 2018 году, сегодня...
 
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