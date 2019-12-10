Источник материала: Soligorsk News



В Солигорске прошел областной фестиваль КВН на кубок губернатора Минской области Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард КИДЯЕВ

29 ноября открытый областной фестиваль команд КВН на Кубок губернатора Минской области прошел в Солигорске. Встречи в шахтерской столице становятся доброй традицией. Наш город уже в третий раз принимает мероприятие такого масштаба, как областной форум веселых и находчивых столичного региона.

На сцене Дворца культуры встретилась 21 команда из разных районов Минщины. Каждая из них боролась за главный приз — Кубок губернатора. Как раз перед началом фестиваля у Минской области сменился председатель областного исполнительного комитета.



Темой фестиваля «Молодости каждое мгновение» подчеркивалось то, что основными участниками КВН традиционно стали молодые и веселые люди, отличающиеся креативностью и чувством юмора, умеющие подшутить над собой и над ситуациями, над общественными явлениями и уважаемыми людьми. Юмор, как многократно уже доказывалось, является признаком интеллекта.















С напутственным словом к участникам обратился заместитель председателя Солигорского райисполкома Игорь Карака, он пожелал каждой из команд развеять непогоду поздней осени юмором и весельем. И это им удалось!



А о старте соревнований веселых и находчивых сообщил участникам и зрителям ведущий солигорских КВН Юрий Сухарев, которого можно по праву назвать одним из организаторов движения КВН в нашем регионе.















Каждая из команд представила выступление в вольном стиле в рамках конкурса «Фристайл». Было жарко и волнительно.

По итогам искрометных интригующих выступлений жюри определило победителей и призеров. Сделать это было сложно! Каждая команда была оригинальна в своих выступлениях. Слуцкий район представила « Социал и Ко», Березинский район запомнился выступлением команды «По барабану», команда КВН из Воложина «Первоцвет» рассказала зрителям об истории Беларуси, а клецкие веселые и находчивые рискнули пошутить над генеральным директором «Беларуськалия» Иваном Головатым, который, кстати, находился в зале и оценил шутку по достоинству.



Прекрасны были и несвижская «Молодежка», и смолевичская «Мясорубка Юмора»…











































































































Солигорск на открытом областном фестивале КВН был представлен двумя командами – Солигорского государственного колледжа — команда «ПАНТЫ» и из ОАО «Треста «Шахтоспецстрой» «Соль$бери». Одна из них, трестовская, «Соль$бери», даже вошла в тройку призеров фестиваля.













В долгой и упорной борьбе места распределились следующим образом:



1-е место — команда «Боровлянская ШЛЯХТА» (Минский район).

2-е место — команда «Откройте двери — мы войдем» (Мядельский район).

3-е место — «Соль$бери» (ОАО «Трест «Шахтоспецстрой») (Солигорский район).



С уверенностью можно сказать, что не было в этой игре проигравших, ведь разве это проигрыш, когда болельщики не жалеют ладоней, а многочисленные зрители получают море положительных эмоций и океан незабываемых впечатлений. Хочется сказать всем участникам команд большое спасибо за хорошую игру, за полученные эмоции, которые зарядили каждого из нас — зрителя на долгое время.



Автор статьи: Светлана АРХИПОВА. Фото — Эдуард КИДЯЕВ.