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Бесплатная ярмарка снова пройдет в Могилеве. Вы же помните правила?
Источник материала: Tut.by
Очередная бесплатная ярмарка пройдет в Могилеве 15 декабря, с 14.00 до 18.00. Обменять вещь на вещь можно будет по тому же адресу — в «Читайбурге» на улице Ленинской, рассказали в Центре городских инициатив.
Основная идея фримаркета — дать вторую жизнь вещам. Тем, которые лежат в шкафу, хорошие, но не используются, а выбросить жалко, отдать — некому. На фримаркете же каждый желающий может оставить такую вещь, а взамен взять необходимое. Это просто обмен, и никаких денег не нужно.
Проект в числе прочего решает и экологическую проблему — так меньше вещей отправляется на свалку за ненадобностью.
— Во время ярмарки 15 декабря мы будем делать рождественские венки и другие
На фримаркет можно нести для обмена одежду, обувь, книги, украшения, предметы декора, кассеты и диски, даже растения в горшках и мебель — все, что может понадобиться другим.
Но есть определенные правила:
Вход свободный. Подробности
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Фримаркет проходил уже дважды, и он оказался ну очень популярным.
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