Бесплатная ярмарка снова пройдет в Могилеве. Вы же помните правила?

Источник материала: Tut.by

Очередная бесплатная ярмарка пройдет в Могилеве 15 декабря, с 14.00 до 18.00. Обменять вещь на вещь можно будет по тому же адресу — в «Читайбурге» на улице Ленинской, рассказали в Центре городских инициатив.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Основная идея фримаркета — дать вторую жизнь вещам. Тем, которые лежат в шкафу, хорошие, но не используются, а выбросить жалко, отдать — некому. На фримаркете же каждый желающий может оставить такую вещь, а взамен взять необходимое. Это просто обмен, и никаких денег не нужно.

Проект в числе прочего решает и экологическую проблему — так меньше вещей отправляется на свалку за ненадобностью.

— Во время ярмарки 15 декабря мы будем делать рождественские венки и другие

украшения — из старых вещей и природных материалов. Так мы подарим им вторую жизнь и избавим планету от ненужного мусора, — рассказали организаторы.

На фримаркет можно нести для обмена одежду, обувь, книги, украшения, предметы декора, кассеты и диски, даже растения в горшках и мебель — все, что может понадобиться другим.

Но есть определенные правила:

любой может забрать то, что ему нужно, даже если он ничего не принес;

вещи должны быть пригодными для дальнейшего использования — чистые, не испорченные;

берите только то, что вам действительно нужно. Если вещь не подошла, положите ее аккуратно туда, откуда взяли;

если одну вещь хотят забрать двое, спор решается с помощью игры «камень-ножницы-бумага»;

торговля запрещена: вещи и услуги бесплатные.

Вход свободный. Подробности тут.

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