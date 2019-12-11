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Безграничная дружба молодежи

12.12.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

В целях развития сотруднических отношений между молодежными организациями Узбекистана и Беларуси при поддержке ЦК ОО «БРСМ» Беларуси в Узбекистане прошел II молодежный IT-форум Беларуси и Узбекистана. В составе белорусской делегации был учащийся Кобринского государственного политехнического колледжа Юрий Базулин.

Безграничная дружба молодежи

Честь представлять область на международном уровне выпала Юрию не случайно. Юноша – самый активный работник третьего трудового семестра 2019 года. За лето он успел дважды поработать в строительном отряде, и один раз – в экологическом. Юрий также является участником волонтерского движения Кобринского РК ОО «БРСМ» «Доброе сердце».

Форум включал в себя шесть сессий, на которых обсуждались актуальные в молодёжной среде вопросы.


Безграничная дружба молодежи

Каждому участнику форума предоставлялась возможность выступить с докладом и высказать свою точку зрения. Юрий презентовал работу волонтерского движения на Кобринщине и, в частности, в колледже. Волонтёры отряда «Доброе сердце» – постоянные участники акций  «Мы выбираем помощь пожилым людям», «Молодежь за чистоту городов и сел», «Чистый берег» и многих других.

– Приятно, что многим ребятам тоже близка эта тема, что они – такие же неравнодушные и активные люди, – делится Юрий. – Здорово, что у меня появилась возможность познакомиться с ними. Волонтерам важно быть друзьями – объединяясь, мы становимся сильнее.


Безграничная дружба молодежи

Насыщенной была и культурная программа. Ребята побывали в комплексе «Книжный мир», детском городке «Мехрибонлик», крепости «Ичан-Кала» и др. Юрий отметил высокий уровень: каждый день участники получали полезную и интересную информацию.

Каждый делегат был отмечен сертификатом участника II Узбекско-Белорусского молодежного IT-форума. Но главной наградой поездки Юрий Базулин считает опыт работы с активистами Беларуси и Узбекистана и контакты новых друзей в записной книжке.

Ксения АЛИЗАР.

Юрий в Узбекистане во время форума.

ФОТО из архива Юрия Базулина.

 

 
Теги: знакомства
 
 
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