Хоккейный матч между Беларусью и Украиной не был доигран. У соперника травмировались все вратари

SPORT.TUT.BY После двух периодов белорусы вели со счетом 4:1. Все шайбы были заброшены во второй двадцатиминутке. Авторами голов стали Илья Шинкевич, Сергей Малявко, Александр Китаров и Евгений Ковыршин, пишет





По ходу матча вместо основного вратаря сборной Украины Петрова на лед вышел Дьяченко, но на 43-й минуте он получил травму. Тренерский штаб нашего соперника вынужден был делать обратную замену, но к тому моменту Олег Петров уже переоделся. Ему дали 10 минут, чтобы заново облачиться во всю амуницию, но голкипер не уложился в отведенный срок. Более того, оказалось, что он также получил травму. В итоге матч был досрочно завершен.









Беларусь: И. Брикун (Осипков); Стасенко (А) — Бэйлен, Стефанович — Дрозд — Платт; Шинкевич (А) — Хенкель, Буйницкий — Ковыршин — А. Костицын (К); Евенко — Готовец, Демков — Китаров — Когалев; Знахаренко — Боголейша, С. Малявко — Боярчук — Кислый.





В пятницу Беларусь сыграет с Кореей. В случае победы наша команда будет бороться за первое место на турнире с победителем другой группы, где выступают Венгрия, Франция и Япония.

