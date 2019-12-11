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Встреча Александра Лукашенко с Рустамом Миннихановым. Что будут обсуждать политики?

12.12.2019 09:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь и Татарстан: как использовать имеющиеся возможности и выйти на ежегодный товарооборот в 2 миллиарда долларов? Об этом пойдет речь на самом высоком уровне – продолжается визит главы Татарстана в Минск.

12 декабря Рустама Минниханова ждут во Дворце Независимости. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого». Тем для диалога хватает: от участия «Белоруснефти» в добыче в Татарстане, поставок в Казань белорусской техники до экспорта наших IT-услуг.

Встреча Александра Лукашенко с Рустамом Миннихановым. Что будут обсуждать политики?

Руководитель этого субъекта Российской Федерации хорошо известен в нашей стране. Стоит отметить то, что личный вклад политика в развитие отношений Минска и Казани подчеркнул некогда наш Президент, поздравляя его с 60-летием.

Встреча Александра Лукашенко с Рустамом Миннихановым. Что будут обсуждать политики?

В Минск Рустам Минниханов прилетел 11 декабря. Глава Татарстана посетил Минскую соборную мечеть и провел встречу с активом татарских общин Беларуси. В планах также посещение БелАЗа и индустриального парка «Великий камень».

В Беларусь с визитом прилетел президент Татарстана

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь и Татарстан: как использовать имеющиеся возможности и выйти на ежегодный товарооборот в 2 миллиарда долларов? Об этом пойдет речь на...
 
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