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Как белорусы будут работать в праздники и предпраздничные дни
Источник материала: Партизан
Рассказывает эксперт.
Продолжительность работы в день, предшествующий государственному празднику или праздничному дню, сокращается на час (статья 116 Трудового кодекса Республики Беларусь. Далее - ТК). Это касается и частной, и государственной компании. Но если вам по условиям производства придется трудиться, как обычно, 8 часов, то это уже переработка. За нее положена компенсация. Есть два варианта - как договоритесь с руководством. По мере накопления этих часов может быть предоставлен дополнительный выходной, оплачиваемый в одинарном размере. Или вам могут заплатить за часы переработки как при сверхурочной работе: оплата плюс доплата, пишет
Даже если праздник выпадает на субботу, которая и так выходной день (в 2020 году это 9 Мая), рабочий день накануне, то есть в пятницу, все равно сокращенный. Но если праздник в воскресенье, как будет 8 Марта, то пятница - последний рабочий день недели - будет обычной по продолжительности. А сокращенный рабочий день в этом случае у тех, кто трудится в субботу.
Такой же принцип и при переносе рабочих дней. За 2 января, а это обычный рабочий день, в 2020-м мы трудимся в субботу, 4 января, и это полный рабочий день. А вот рабочая суббота, 11 января, будет коротким днем, ведь отрабатываем мы за предпраздничный день, 6 января.
У некоторых категорий изначально сокращенная продолжительность рабочего времени. Например, у несовершеннолетних, инвалидов I и II групп и др. Но и такие категории накануне праздника работают на час меньше. Так, 17-летний молодой специалист, у которого нормальный рабочий день 7 часов, накануне праздника трудится 6 часов.
У работающих на неполную ставку, в том числе и совместителей, предпраздничный день тоже должен быть сокращен. Но на сколько - однозначно в законодательстве не прописано. На практике же существует два подхода. Первый: в предпраздничный день такие сотрудники работают на час меньше, как и все. Второй: продолжительность сокращаемого в предпраздничный день времени должна быть пропорциональна общей продолжительности рабочего дня. То есть, если сотрудник работает на полставки (по 4 часа в день), его рабочий день накануне праздника сокращается на 30 минут (вполовину от нормы). Кстати, это можно прописать в правилах внутреннего трудового распорядка организации или в другом локальном документе.
При суммированном учете рабочего времени накануне праздника вы можете работать как обычно, и это не будет расцениваться как сверхурочные. Главное, чтобы соблюдалась норма времени за учетный период (например, за месяц, квартал, год). Допустим, учетный период у вас установлен месяц. В обычном месяце, где 21 рабочий день, вы должны отработать 168 часов (при 40-часовой рабочей неделе). Но в декабре 2019 года, с учетом сокращения рабочего времени в предпраздничные дни 24 декабря и 31 декабря, месячная норма на 2 часа меньше - 166 часов.
А если в праздник - самая работа?
В праздники трудиться можно в определенных случаях. Допускаются работы, приостановка которых невозможна по производственно-технологическим условиям (непрерывно действующие организации), работы, вызванные необходимостью постоянного непрерывного обслуживания населения, организаций, а также неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы (ч. 2 ст. 147 ТК). Чаще всего это заранее запланировано в графиках. Но, скажем, неотложный ремонт заранее предусмотреть невозможно. В этом случае работать в праздник можно по распоряжению нанимателя.
И если в обычную субботу или воскресенье можно вывести, например, дизайнеров для выполнения большого объема новогодних заказов (соблюдая порядок привлечения к работе в выходной день), то на Рождество сотрудников по этой причине на работу вывести уже невозможно.
За каждый час работы в праздник кроме зарплаты вы получите еще и доплату. Для работников со сдельной оплатой труда доплата не может быть ниже сдельных расценок, для работников с повременной оплатой труда - часовых тарифных ставок (окладов). Если же работа в госпраздники и праздничные дни выполнялась сверх месячной нормы рабочего времени, работнику по его желанию помимо доплаты предоставляется другой неоплачиваемый день отдыха (ст. 69 ТК).
Так, отработав в обычном режиме декабрь (21 рабочий день), вы получите оклад. Но если в графике у вас стоит работа в Рождество, при этом за месяц выйдет тот же 21 рабочий день, зарплата окажется больше - за работу в праздник причитается еще и доплата.
Переносы рабочих дней не распространяются на тех, кто в отпуске
В 2020 году у нас есть переносы рабочих дней в январе и в апреле. Но на тех, кто в отпуске или на больничном, переносы не распространяются. Ведь если вы не могли быть на работе в тот день, который переносится, то отрабатывать его и не надо.
Например, у вас трудовой отпуск с 2 по 10 января. В субботу, 11 января, когда все будут трудиться за 6 января, вам на работу выходить не надо, потому что 6 января у вас отпуск, вы работать и так не были должны. То же самое происходит, если работник заболел.
Но может получиться так, что в день отработки, хотя и не должны были, вы трудились. Например, 4 апреля (суббота) вы отработаете за 27 апреля, а на 27 апреля у вас будет больничный. Но так как 4 апреля на работе вы были, этот день вам должны будут оплатить.
Кстати, если праздник попадает на период трудового отпуска, то он в число календарных дней отпуска не включается и не оплачивается. Если отпуск у вас с 2 марта по 15 марта - фактически это 14 дней, но отпускных вы получите за 13 календарных дней. Потому что в этот период попадает 8 Марта (суббота). И здесь совсем не важно, что праздник пришелся на субботу, когда все и так не работают.
Хотя на социальные отпуска это не распространяется. Если в этот же период вы возьмете не трудовой отпуск, а отпуск за свой счет, то продолжительность его будет все-таки 14 дней, и праздник учтется.
Когда точно выходной?
По указу правителя №157 от 26 марта 1998 года, к государственным праздникам и праздничным дням, являющимся нерабочими, относятся:
1 января - Новый год;
7 января - Рождество Христово (православное Рождество);
8 марта - День женщин;
по календарю православной конфессии - Радуница;
1 мая - Праздник труда;
9 мая - День Победы;
3 июля - День Независимости Республики Беларусь (День Республики);
7 ноября - День Октябрьской революции;
25 декабря - Рождество Христово (католическое Рождество).
То есть все профессиональные праздники вроде Дня печати, дня работников легпрома или медика не будут днями отдыха, если только не попадут на выходные.
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Рассказывает эксперт.
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