Источник материала: Новости Волковыска

Государственный концерн «Белнефтехим» подписал с Россией индикативный нефтяной баланс на следующий год. Объем поставок составит 24 миллиона тонн.

Данного объема традиционно хватает для загрузки нефтеперерабатывающих заводов в стране.

В то же время цифра не окончательная: стороны могут внести изменения в индикативный баланс до 15 ноября 2020 года. Именно к этой дате он и устанавливается, сообщили в пресс-службе белорусского концерна.

Сейчас Беларусь получает 18 млн тонн нефти, и еще 6 млн тонн «перетамаживаются», то есть экспортные пошлины с этого объема перечисляются в беларусский бюджет без физических поставок нефти.

Ранее между Беларусью и Россией возникли разногласия из-за налогового маневра и загрязнения некачественной российской нефтью белорусских НПЗ. Налоговый маневр приведет к потере нашими заводами по переработке нефти $5,8 миллиарда за ближайшие пять лет.