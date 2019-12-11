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Макс Фадеев представил свою новую группу. И вы никогда не догадаетесь, чей успех она хочет повторить

12.12.2019 11:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский продюсер Максим Фадеев представил свой первый проект после перезагрузки лейбла Malfa. Им оказалась мальчиковая k-pop группа INKI, состоящая из казахов, поющих на русском языке. В Рунете коллектив пока оценили неоднозначно и называют его плагиатом на корейские идол-группы.


Фото: instagram.com/the.inki

Справка: k-pop (от англ. korean pop) — музыкальный жанр, возникший в Южной Корее, с элементами западного электропопа, хип-хопа, танцевальной музыки и современного ритм-н-блюза.

В начале декабря Фадеев презентовал у себя в Instagram группу INKI, отметив, что это «танцевальный бойз-бэнд нового формата, вдохновленный трендами азиатских идол-групп». У группы уже есть собственная страница в Instagram, на ней можно почитать про каждого из участников. Всего их пять: Аю (настоящее имя — Султан), Айзен (Эльдар), Эш (Асет), Эра (Эрнар) и Аим (Султан). Все родились и выросли в Казахстане. Парни поют на русском, но не факт, что вы сразу это поймете.

Новая k-pop группа INKI всего за несколько дней успела наделать шума в Рунете. Правда, настоящие фанаты жанра творчество бойз-бэнда пока не оценили. В Twitter обратили внимание на текст дебютной песни и увидели в нем «сексистскую дичь с уклоном в похоть и блэкстар». В треке есть строки про «подругу, которая желает на**ать» — очень непривычные для жанра k-pop и больше смахивающие на лирику русских рэперов.

К тому же многие называют проект Фадеева плагиатом и сравнивают парней из INKI с суперпопулярной мальчиковой группой BTS из Южной Кореи, которая, напомним, объявила о перерыве в карьере.

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Теги: Минск
 
 
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Российский продюсер Максим Фадеев представил свой первый проект после перезагрузки лейбла Malfa. Им оказалась мальчуковая k-pop группа INKI, состоящая из казахов, поющих...
 
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