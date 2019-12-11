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Более 170 талантливых детей поборются за «Хрустальную снежинку» в Ивье
12.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Фестиваль-конкурс проводится впервые.
Открытый региональный фестиваль-конкурс детского творчества «Хрустальная снежинка» среди учащихся детских школ искусств пройдет в Ивье в субботу 14 декабря. Фестиваль-конкурс проводится впервые по инициативе ГУО «Ивьевская детская школа искусств» и отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ивьевского райисполкома.
— Хотелось в преддверии
Подобные конкурсы, уверена директор, нужны и юным артистам, и учителям, и родителям ребят:
— Они видят, что все усилия не зря, есть стимул продолжать занятия.
Инна Шукова обещает, что ни один ребенок не уедет с фестиваля с пустыми руками:
— Для всех участников подготовлены дипломы, для победителей — медали и статуэтки «Хрустальная снежинка».
www.sb.by
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Фестиваль-конкурс проводится впервые. Открытый региональный фестиваль-конкурс детского творчества «Хрустальная снежинка» среди учащихся детских школ искусств...
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