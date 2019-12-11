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Более 170 талантливых детей поборются за «Хрустальную снежинку» в Ивье

12.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Более 170 талантливых детей поборются за «Хрустальную снежинку» в Ивье

Фестиваль-конкурс проводится впервые.

Открытый региональный фестиваль-конкурс детского творчества «Хрустальная снежинка» среди учащихся детских школ искусств пройдет в Ивье в субботу 14 декабря. Фестиваль-конкурс проводится впервые по инициативе ГУО «Ивьевская детская школа искусств» и отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ивьевского райисполкома.
 
 — Хотелось в преддверии новогодних праздников принести радость тем, кто интересуется и занимается искусством, дать возможность детям выступить на сцене, побороться за призовые места и получить новые впечатления, — рассказывает об идеи «Хрустальной снежинки» директор Ивьевской детской школы искусств Инна Шукова.

Подобные конкурсы, уверена директор, нужны и юным артистам, и учителям, и родителям ребят:

— Они видят, что все усилия не зря, есть стимул продолжать занятия.

На «Хрустальную снежинку» подали заявки более 170 учащихся детских школ искусств со всей Гродненской области. Желающие нашлись выступить во всех представленных номинациях. А проводится фестиваль-конкурс в следующих жанрах: вокально-хоровое, инструментальное, изобразительное искусство, фотоискусство, художественное слово. Мероприятие пройдет в форме концерта на сценах детской школы искусств, Дома культуры и Музея национальных культур. Оценивать конкурсантов будут учителя, представители администрации школ, преподаватели учебных заведений сферы культуры.

Инна Шукова обещает, что ни один ребенок не уедет с фестиваля с пустыми руками:

— Для всех участников подготовлены дипломы, для победителей — медали и статуэтки «Хрустальная снежинка».

www.sb.by

 
 
Ссылка на источник 24
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Фестиваль-конкурс проводится впервые. Открытый региональный фестиваль-конкурс детского творчества «Хрустальная снежинка» среди учащихся детских школ искусств...
 
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