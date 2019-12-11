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Пятница, 13-ое. Как зародился миф, и что действительно происходило в эти дни
Источник материала: СТВ
Многие столетия в обществе существует суеверие относительно пятницы, на которую выпадает 13 день месяца. Откуда взялся этот миф и что плохое на самом деле случалось в «чёрные» пятницы – читайте в нашем материале.
Происхождение
Во-первых, считается, что в этот день был распят Иисус Христос. Иуда, который предал Христа, признан 13 апостолом. 13 глава Апокалипсиса посвящена Антихристу.
Во-вторых, давным-давно, когда ещё верили в ведьм, утверждалось, что конклавы колдуний всегда состоят из 13 участниц. Также есть понятие «чёртова дюжина», которая в числовом эквиваленте обозначает 13, что тоже указывает на негатив.
В-третьих, в книгах по альтернативной истории и эзотерике говорится, что в пятницу 13 октября 1307 года французский король Филипп IV приказал арестовать членов ордена тамплиеров. Позже организация распалась, а многие входившие в неё люди были казнены.
Что плохого происходило в пятницу, 13-ое
13 августа 1521 года после 70 дней с начала осады пал ацтекский город Теночтитлан. Император ацтеков Монтесума II был убит, а город – разрушен. Примерно через год ацтекская империя прекратила своё существование.
13 декабря 1907 года потерпела крушение на скалах семимачтовая шхуна «Томас У. Лоусон», которая являлась крупнейшим кораблём своего класса.
13 июля 1956 года в штате Нью-Джерси разбился транспортный самолёт Douglas Liftmaster, погибли 46 человек. Воздушное судно летело рейсом № 13.
13 ноября 1970 года более 300 тысяч жителей города Читтагонг (Бангладеш) погибли из-за циклона Бхола, который стал причиной наводнения в дельте Ганга, унесшего жизни ещё миллиона человек.
13 октября 1972 года рядом с Москвой разбился авиалайнер Ил-62, погибли 174 человека. Тогда это была крупнейшая авиакатастрофа в мире. В тот же день рухнул FH-227 в Андах. Выжившие 72 дня боролись за жизнь и прибегли к каннибализму.
Как обстоят дела сейчас
Большинство людей сильно сомневаются в том, что в пятницу 13-го действительно повышается вероятность неудачи. Кроме того, те, кто верит в это, наоборот делают пятницу более безопасным днём. Люди опасаются чего-то плохого, поэтому сводят свою активность к минимуму и в результате получают меньше травм.
С другой стороны, на пользу экономике страх перед «чёрной пятницей» не идёт. Люди меньше выходят из дома, меньше совершают покупок и предпочитают перенести поход в развлекательный центр на другой день. Что интересно, из-за опасений людей, которые предпочитали не летать в пятницу, 13-ое, цены на билеты в этот день снижались.
Сейчас популярность мифа поддерживается фильмами и компьютерными играми. Также хакеры иногда специально приурочивают свои атаки к пятнице, на которую выпадает 13 день месяца.
Напоследок упомянем, что если вас пугает пятница, 13-ое, то вы не одиноки. Фобией, связанным с этим днём, страдают более 60 миллионов человек.
Кстати, ранее мы рассказывали о ещё тринадцати происшествиях, случившихся в пятницу, 13-ое.
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Многие столетия в обществе существует суеверие относительно пятницы, на которую выпадает 13 день месяца. Откуда взялся этот миф и что плохое на самом деле случалось...
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