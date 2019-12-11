Для розжига печи опасно использовать ЛВЖ, ГЖ

Источник материала: Новости Дзержинска

Вспышки паров бензина, ацетона, бензола, толуола, некоторых спиртов и эфиров - по сводкам спасателей периодически становятся причиной возгораний, в результате которых люди попадают в больницу.

Спасатели напоминают, что использовать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости при растопке печи, разведении костров, приготовлении пищи на огне категорически запрещено! Также нельзя бросать емкости с ЛВЖ (ГЖ) или неизвестным вам содержимым в костер.

Название - легко воспламеняющиеся жидкости - говорит само за себя, поэтому их использование требует особого внимания.

В гаражах, сараях и других подсобных помещениях хранить бензин и другие ЛВЖ (растворители, спирт, ацетон, керосин и др.) можно. НО! в определенных условиях: т.е. общей массой не более 20 кг и в металлических, плотно закрывающихся емкостях. Даже если вы храните в гараже всего лишь одну небольшую канистру с бензином, в помещении должны быть идеально соблюдены остальные противопожарные требования. В частности, если там ветхая электропроводка, наличие канистры с бензином будет расценено как нарушение. При этом в гараже категорически запрещается курить и пользоваться источниками открытого огня - спичками, зажигалками, свечами.

Но канистры с бензином «про запас» стоят в гаражах не только у заядлых автолюбителей. Обычные сельские жители и дачники заправляют им газонокосилки, генераторы. Печальных примеров более, чем достаточно. И во всех случаях за «непробиваемую» убежденность – со мной этого не случится, люди расплачиваются собственным здоровьем.

Помните, что использование открытого огня (спички, сигареты и т.п.) при работе с легковоспламеняющимися жидкостями запрещается. Если вы работали с растворителями, красками или пролили на себя ЛВЖ, даже через некоторое время вспышка паров от любой искры может привести к серьезным ожогам. Будьте внимательны и аккуратны в обращение с ЛВЖ и ГЖ.

Обязательно расскажите детям об опасности легковоспламеняющихся жидкостей. Что должен знать ребенок - ЛВЖ очень сильно и неприятно пахнут. Это может быть их основным «диагностическим» признаком. Чаще всего детям в руки попадаются ЛВЖ, к которым относятся и лакокрасочные изделия, при играх стройке или в доме, квартире, где идет ремонт. Не забывайте, что к ЛВЖ в контексте детских игр стоит отнести и лак для волос, морилку для тараканов, освежитель воздуха, парфюм. Почему-то детям иногда приходит в голову идея побрызгать бытовыми аэрозолями или парфюмом на пламя свечи, на конфорку. Вспышка будет масштабной и опасной. Обязательно расскажите ребенку все таящиеся опасности ярких флакончиков. Удалить из жизни все опасные предметы невозможно, но рассказать об опасности, научить и показать собственным примером- родители обязаны.



