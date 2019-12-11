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Курсы валют и криптовалют на сеогдня

12.12.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Евро поднялся выше максимума за полгода, а рубль РФ подскочил до максимума за 612 дней. Биткойн -78.88.

Курс доллара упал на 0,0034 BYN до 2,1109 BYN/USD. С начала декабря доллар подорожал всего на 0,0023 BYN.

Курс евро вырос на 0,0044 BYN до 2,3480 BYN/EUR и оказался на максимуме за 185 дней.

Курс российского рубля подскочил на 0,0108 BYN до 3,3377 BYN/100 RUB. Российская валюта оказалась на максимуме за 612 дней — чуть боле 20 месяцев.

Bitcoin − 7155.24$ (-78.88);

Bitcоin Cash/ВСС – 204.61$ (-1.8);

Litecoin − 43.48$ (-0.82);

Еthеreum − 141.97$ (-3.9);

ZCаsh − 31.38$ (-0.14);

DigitalCash − 49.25$ (-1.11);

Monero − 53.28$ (-0.85).


 
Теги: Курсы валют
 
 
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Евро поднялся выше максимума за полгода, а рубль РФ подскочил до максимума за 612 дней. Биткойн -78.88.
 
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