В Эстонии хозяева переделали старую мельницу в современное жилье. Посмотрели, как это выглядит

Источник материала: Tut.by

На эстонском острове Саарема в деревне Мустъяла есть мельница в голландском стиле. Поскольку мельница не использовалась по назначению, хозяева решили переделать ее в современное жилье. Как идея выглядит в реальности — в материале REALTY.TUT.BY.



Фото: с сайта kv.ee

На острове Саарема, который сохранил много самобытной архитектуры, мельницы не редкость. Бывает, что предприимчивые хозяева дают постройкам новую жизнь, переделывая их в современные объекты. Например, ветряная мельница в городе Курессааре в 70-х годах прошлого века была отремонтирована под кафе, которое работает по сей день.



Архивное фото: с сайта ajapaik.ee. Мельница в Мустъяла, 1931 год

Хозяева мельницы в Мустъяла решили все же остановиться на том, чтобы сделать в ней жилье. Из узкого пространства им удалось выжать максимум и сделать четыре этажа.



Фото: с сайта kv.ee



Фото: с сайта kv.ee

На первом расположились кухня и санузел, а верхние были отданы под жилые комнаты. Также была переделана и пристройка к мельнице. В ней на нижнем этаже обустроили просторную гостиную и санузел, а на верхнем — спальню.



Фото: с сайта kv.ee



Фото: с сайта kv.ee

В оформлении интерьера хозяева использовали натуральные материалы, отдавая предпочтение дереву и камню. В пристройке, соединяющей два здания, сделали баню с предбанником и душевую.



Фото: с сайта kv.ee



Фото: с сайта kv.ee



Фото: с сайта kv.ee

Для отопления жилья используется воздушный тепловой насос, а также небольшой камин в гостиной. Канализация и водоснабжение в доме центральные.



Фото: с сайта kv.ee

Для приятных вечеров на природе хозяева предусмотрели террасу вокруг мельницы. «Здесь вы можете прекрасно провести время, исследуя открытое пространство, расслабляя глаза и наслаждаясь кофе, солнцем и свежим воздухом. В любом случае, здесь очень приятно сидеть как утром, так и поздним вечером».



Фото: с сайта kv.ee