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К Лукашенко применили deepfake. Президент высадил на Марсе картошку
Источник материала: KYKY>
К Александру Лукашенко применили технологую deepfake – ту самую вещь, которой любят развлекаться программисты по всему миру и менять лица людей в роликах на какие вздумается. Очередь дошла до президента Беларуси: его интегрировали в фильм «Марсианин» и в клип на песню Егора Крида «Сердцеедка». Оба ролика
Сперва максимально краткий ликбез
Вообще, многие каналы на YouTube выбрали deepfake-видео в качестве своего основного контента – такие шалости набирают миллионы просмотров. Амбассадоры deepfake превращали актера Билла Хейдера в
Deepfake работает на основе нейросетей. Как утверждает автор видео с Лукашенко, обучение искусственного интеллекта может занимать от трех дней и более. В программу загружаются фотографии человека, которого нужно кем-либо заменить. Затем алгоритм анализирует конкретную связь между мимикой «жертвы» и произносимыми ею словами. Когда «нейронка» польностью научена, она способна воспроизводить то, чего на самом деле не было. Такой прогресс многих пугает – в Китае публикация deepfake-контента даже
Да покажите уже, что там вышло с Лукашенко!
Пожалуйста. Кстати, «Сердцеедку», в клипе на которую главную роль теперь играет президент, переозвучили. В треке звучат фразы «я единственный и бессменный», «я дружу с соседом через стенку» и, конечно, бесчисленные шутки про картошку:
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К Александру Лукашенко применили технологую deepfake – ту самую вещь, которой любят развлекаться программисты по всему миру и менять лица людей в роликах на какие...
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