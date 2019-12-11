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К Лукашенко применили deepfake. Президент высадил на Марсе картошку

12.12.2019 12:46 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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К Александру Лукашенко применили технологую deepfake – ту самую вещь, которой любят развлекаться программисты по всему миру и менять лица людей в роликах на какие вздумается. Очередь дошла до президента Беларуси: его интегрировали в фильм «Марсианин» и в клип на песню Егора Крида «Сердцеедка». Оба ролика опубликовали на YouTube-канале «MR DeepFace».

Сперва максимально краткий ликбез

Вообще, многие каналы на YouTube выбрали deepfake-видео в качестве своего основного контента – такие шалости набирают миллионы просмотров. Амбассадоры deepfake превращали актера Билла Хейдера в Арнольда Шварценеггера, железного Арни – в Сильвестра Сталлоне, Джека Николсона – в Джима Керри.и так далее. Но до Лукашенко до этого времени еще не добирались.

Deepfake работает на основе нейросетей. Как утверждает автор видео с Лукашенко, обучение искусственного интеллекта может занимать от трех дней и более. В программу загружаются фотографии человека, которого нужно кем-либо заменить. Затем алгоритм анализирует конкретную связь между мимикой «жертвы» и произносимыми ею словами. Когда «нейронка» польностью научена, она способна воспроизводить то, чего на самом деле не было. Такой прогресс многих пугает – в Китае публикация deepfake-контента даже стала уголовным преступлением.

Да покажите уже, что там вышло с Лукашенко!

Пожалуйста. Кстати, «Сердцеедку», в клипе на которую главную роль теперь играет президент, переозвучили. В треке звучат фразы «я единственный и бессменный», «я дружу с соседом через стенку» и, конечно, бесчисленные шутки про картошку:

 
 
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К Александру Лукашенко применили технологую deepfake – ту самую вещь, которой любят развлекаться программисты по всему миру и менять лица людей в роликах на какие...
 
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