|
Около 300 человек станут участниками финального этапа Кубка области по спортивному ориентированию
12.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Пятый заключительный этап Кубка Гродненской области по спортивному ориентированию «Магнитная стрелка» пройдет 14 декабря в Коложском парке. Возраст участников – от 5 до 70 лет. Спортсмены стартуют и финишируют в одной точке – возле Дворца творчества детей и молодежи.
Маршрут финального этапа проляжет через территорию парка и городской застройки. На его протяжении организаторы подготовят около 30 контрольных пунктов, на которых участники будут отмечаться в зависимости от своей возрастной категории.
Ожидается, что участие в заключительном этапе Кубка примут около 300 человек из Гродно и Гродненской области.
– В соревнованиях выступает достаточно много детей, которых иногда сопровождают родители в целях психологической поддержки и соблюдения
Победителей определят по сумме четырех лучших результатов из пяти, показанных на всех этапах в течение года.
Программа финала «Магнитной Стрелки»:
11.00 – 12.30 – общий старт участников 5-го этапа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пятый заключительный этап Кубка Гродненской области по спортивному ориентированию «Магнитная стрелка» пройдет 14 декабря в Коложском парке. Возраст участников –...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)