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Около 300 человек станут участниками финального этапа Кубка области по спортивному ориентированию

12.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Около 300 человек станут участниками финального этапа Кубка области по спортивному ориентированию

Пятый заключительный этап Кубка Гродненской области по спортивному ориентированию «Магнитная стрелка» пройдет 14 декабря в Коложском парке. Возраст участников – от 5 до 70 лет. Спортсмены стартуют и финишируют в одной точке – возле Дворца творчества детей и молодежи.
 
Маршрут финального этапа проляжет через территорию парка и городской застройки. На его протяжении организаторы подготовят около 30 контрольных пунктов, на которых участники будут отмечаться в зависимости от своей возрастной категории.
 
Ожидается, что участие в заключительном этапе Кубка примут около 300 человек из Гродно и Гродненской области.
 
Около 300 человек станут участниками финального этапа Кубка области по спортивному ориентированию
 
– В соревнованиях выступает достаточно много детей, которых иногда сопровождают родители в целях психологической поддержки и соблюдения мер безопасности, – рассказали в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома. – «Магнитная стрелка» даст возможность насладиться беговым ориентированием, пока на улице еще нет снега.
 
Победителей определят по сумме четырех лучших результатов из пяти, показанных на всех этапах в течение года.
 
Программа финала «Магнитной Стрелки»:

11.00 – 12.30 – общий старт участников 5-го этапа.
11.30 – 13.00 – горячий чай с угощениями для всех участников
13.15 – 13.45 – награждение победителей и призеров.

https://grodnonews.by
Фото: из архива «ГП»
 
Теги: Гродно
 
 
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Пятый заключительный этап Кубка Гродненской области по спортивному ориентированию «Магнитная стрелка» пройдет 14 декабря в Коложском парке. Возраст участников –...
 
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