Около 300 человек станут участниками финального этапа Кубка области по спортивному ориентированию

Источник материала: Вороновская газета





Пятый заключительный этап Кубка Гродненской области по спортивному ориентированию «Магнитная стрелка» пройдет 14 декабря в Коложском парке. Возраст участников – от 5 до 70 лет. Спортсмены стартуют и финишируют в одной точке – возле Дворца творчества детей и молодежи.

Маршрут финального этапа проляжет через территорию парка и городской застройки. На его протяжении организаторы подготовят около 30 контрольных пунктов, на которых участники будут отмечаться в зависимости от своей возрастной категории.

Ожидается, что участие в заключительном этапе Кубка примут около 300 человек из Гродно и Гродненской области.





– В соревнованиях выступает достаточно много детей, которых иногда сопровождают родители в целях психологической поддержки и соблюдения мер безопасности , – рассказали в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома. – «Магнитная стрелка» даст возможность насладиться беговым ориентированием, пока на улице еще нет снега. , – рассказали в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома. –

Победителей определят по сумме четырех лучших результатов из пяти, показанных на всех этапах в течение года.

Программа финала «Магнитной Стрелки»:

11.00 – 12.30 – общий старт участников 5-го этапа.

11.30 – 13.00 – горячий чай с угощениями для всех участников

13.15 – 13.45 – награждение победителей и призеров.

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Фото: из архива «ГП»