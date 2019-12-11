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Благотворительный бег с препятствиями «СПАРТА-ТРЕЙЛ» прошёл в Солигорске. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Марк Новицкий

Благотворительные любительские забеги по пересеченной местности «СПАРТА-ТРЕЙЛ» уже стали традицией. Каждый раз участников становится все больше.

Первый день зимы неравнодушные жители нашего города решили испытать себя на прочность. На дистанции 2,5 км, 5 км и 10 км вышли на старт четыре десятка смелых и уверенных в себе. Для тех, кто по разным причинам не захотел проявить себя на дистанции или был занят на судействе, была организована зона отдыха с костром, горячим чаем и сладостями.













Участники «СПАРТА-ТРЭЙЛ» были разделены на возрастные категории. Юноши и мужчины: 14-17 лет, 18-29 лет, 30-49 лет, 50 лет и старше.



Девушки и женщины: 14-17 лет, 18-29 лет, 30-49 лет, 50 лет и старше. И самые юные, и возрастные участники с азартом преодолевали дистанцию, благодарили организаторов за благотворительное, полезное и спортивное мероприятие.















Представители Православного молодежного братства святых Петра и Февронии г. Солигорск так прокомментировали участие в мероприятии:



«Сегодня наша православная молодежь приняла участие в благотворительном беге по пересечённой местности. Ребята оказывали волонтёрскую помощь, а также были непосредственными участниками мероприятия. Однако, мы должны помнить, что главное не победа, а участие. Самый первый человек, которого нужно победить — это самого себя.



























Погода была, мягко говоря, не очень, и организаторы угощали спортсменов и гостей вкусным чаем. С непростой трассой успешно справились практически все. Очень уставшими, но весьма довольными выглядели после финиша участники.





























Победители благотворительного забега.Дистанция 2.5 км



МужчиныКатегории:



14-17 лет – Марк Колбик;

18-29 лет – Арсений Глазко;

30-49 лет – Максим Саленикович;

50 лет и старше – Олег Юршевич.



Женщины.Категории:



14-17 лет – Юлия Герасимова;

18-29 лет – Александра Смирнова;

30-49 лет – Инна Судаленко;

50 лет и старше – Наталья Баранчик.



Дистанция 5 км. Мужчины. Категории:



14-17 лет – Алексей Андреев;

18-29 лет – Дмитрий Сорокин;

30-49 лет – Евгений Сечко.



Женщины.Категории:



30-49 лет – Надежда Делендик.



Дистанция 10 км. Мужчины. Категории:



14-17 лет – Максим Махров;

18-29 лет – Егор Толкач;

30-49 лет – Кирилл Фалинский.



Женщины. Категории:



30-49 лет – Нина Подлозная.



Победителям были вручены дипломы, медали и призы от партнеров мероприятия. А каждый участник был отмечен специальной памятной медалью.



Во время забега были собраны средства, которые переданы Солигорскому отделению ОО БРО «Дети в беде» и будут направлены на приобретение новогодних подарков для деток, болеющих онкологическими заболеваниями. Очень здорово, когда есть возможность тренировать тело, отдыхать душой и помогать другим».



Так как категорий было много, первых мест получилось тоже внушительное количество. Организатор соревнований Артемий Малышев вручил победителям памятные медали, грамоты и призы от спонсоров благотворительного забега.



Собранные средства Артемий вручил председателю Солигорского отделения ОО БРО «Дети в беде» Инне Курс.



Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».