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Благотворительный бег с препятствиями «СПАРТА-ТРЕЙЛ» прошёл в Солигорске.
12.12.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
3 декабря 2019 18:24 2016
Благотворительный бег с препятствиями «СПАРТА-ТРЕЙЛ» прошёл в Солигорске.
Благотворительные любительские забеги по пересеченной местности «СПАРТА-ТРЕЙЛ» уже стали традицией. Каждый раз участников становится все больше.
Первый день зимы неравнодушные жители нашего города решили испытать себя на прочность. На дистанции 2,5 км, 5 км и 10 км вышли на старт четыре десятка смелых и уверенных в себе. Для тех, кто по разным причинам не захотел проявить себя на дистанции или был занят на судействе, была организована зона отдыха с костром, горячим чаем и сладостями.
Участники «СПАРТА-ТРЭЙЛ» были разделены на возрастные категории. Юноши и мужчины: 14-17 лет, 18-29 лет, 30-49 лет, 50 лет и старше.
Представители Православного молодежного братства святых Петра и Февронии г. Солигорск так прокомментировали участие в мероприятии:
Погода была, мягко говоря, не очень, и организаторы угощали спортсменов и гостей вкусным чаем. С непростой трассой успешно справились практически все. Очень уставшими, но весьма довольными выглядели после финиша участники.
Победители благотворительного забега.Дистанция 2.5 км
Во время забега были собраны средства, которые переданы Солигорскому отделению ОО БРО «Дети в беде» и будут направлены на приобретение новогодних подарков для деток, болеющих онкологическими заболеваниями. Очень здорово, когда есть возможность тренировать тело, отдыхать душой и помогать другим».
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
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3 декабря 2019 18:24 2016 Благотворительный бег с препятствиями...
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