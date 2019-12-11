Худи, дети и монстры: в Минске прошел модный перформанс, который вы обязаны увидеть

Источник материала: Tut.by

Стиль не заканчивается на масс-маркете. Это в очередной раз доказал Acid Topser — художник, создающий капсульные коллекции. Его одежду всегда можно было увидеть и купить только в интернете, но вчера творения выбрались из сети и стали сюрреалистичным перформансом. Посмотрите, как это было.

Пространство Ок16 наполнили странные существа: у одних были космические прически, у других — рога, а улыбкам третьих позавидовали бы персонажи Mortal Combat. Объединяла их одежда: разношерстная, но подчиненная собственному порядку.

















И эта одежда, и люди в ней стали частью перформанса Acid Topser . Парень уже несколько лет превращает одежду в искусство, а вчера задумал настоящее представление.

Темный зал, четыре сцены, чудные персонажи (среди которых даже был рэпер Бакей ) и несколько сотен людей, пришедших на все это поглазеть.



Рэпер Бакей — в синей куртке и краской на лице











Иллюстрация Ольги Балай-Вершицкой

Сам Acid Topser описывает происходящее так: четыре статичные сцены, которые появились случайно. По словам парня, он не продумывал между ними никакой связи, но потом они попали ему в голову в виде небольших картинок. Он увидел, что на одной сцене дети, потом — ребята постарше, и на следующей уже ребята в возрасте. Acid Topser говорит, что все произошло само по себе, это не концепция и не чья-то жизнь:

— Я просто хотел показать одежду, над которой работал я, моя бабушка и тетя.

На сценах были вещи как из новой коллекции, так и те, которые существовали давно. Основу для некоторых вещей парень берет в секонд-хенде или у знакомых.









— Тут нужно разделять мои бренды Random Rebels и Ugly Jacket Company, — подчеркивает дизайнер. — Random Rebels — это тиражные штуковины, которые мы сейчас отшиваем по лекалам. Для тех же худи мы с одной девчонкой сделали лекала и отшили их в Минске, на фабрике. А Ugly Jacket Company — это линейка с кастомизацией, эксклюзивные вещи в одном экземпляре. Это два пересекающихся бренда из одной вселенной, но у них разные формы.

На одной из сцен в качестве моделей сидят бабушка и дедушка организатора.

— Бабушка очень стеснялась, а дедушка нет. Дедушка мой и на дерево, и на сцену может залезть, — улыбается Acid Topser. — И вообще все что угодно может.





Вряд ли можно назвать этот перформанс модным показом. «Показ» — это нечто консервативное, зажатое между подиумом и зеваками. Представление Acid Topser — это безостановочный интерактив, в котором нет различия между зрителями и моделями. Это намек на то, какой может быть мода в новом десятилетии: смелой, аутентичной и фактурной.











