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Татарстан не против привлекать белорусские компании к добыче нефти

12.12.2019 15:10 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Татарстан не против привлекать белорусские компании к добыче нефти

Татарстан заявил о готовности привлечь Беларусь к добыче нефти. Однако вопрос упирается в наличие соответствующей ресурсной базы и месторождений, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Эта идея не ушла. Она осталась. Он [президент Беларуси] ее сегодня тоже озвучил. И мы готовы к этой работе. Потому что одно дело там, где мы работаем – там все уже выстроено, а зайти, разрабатывать новые месторождения – это еще ресурсная база для Беларуси. Мы готовы к этому», – ответил президента Татарстана на вопрос белорусских журналистов после встречи с Александром Лукашенко.

В свою очередь Лукашенко рассчитывает на расширение сотрудничества с Татарстаном в сфере нефтепереработки и нефтехимии, а также углубление кооперации в сфере машиностроения.

«Мы как раз ведем с Россией диалог по выстраиванию сотрудничества в области нефти. И я думаю, что сегодняшний разговор будет очень важным не только в информационном плане, но и в связи с работой в этом секторе», – заявил белорусский президент.

Он уточнил, что расширение сотрудничества в нефтяной сфере рассматривается в рамках поиска новых точек роста для расширения товарооборота. Тем временем взаимный товарооборот стран по итогам 2018 года приблизился к 1,3 млрд долларов. 

Напомним, в 2016 году Лукашенко уже говорил с Миннихановым о том, чтобы компания "Белоруснефть", где есть хорошие специалисты и компетенции, активнее подключалась к нефтедобыче в Татарстане.

 
 
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Татарстан заявил о готовности привлечь Беларусь к добыче нефти. Однако вопрос упирается в наличие соответствующей ресурсной базы и месторождений, заявил...
 
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