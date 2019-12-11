Состоялся профсоюзный прием граждан

Смолевичском районном объединении профсоюзов состоялся очередной правовой прием граждан. Такая форма работы профсоюзных правовых инспекторов практикуется не первый год и набирает популярность среди населения.

Прием граждан провели главный правовой инспектор труда Минского областного объединения профсоюзов Оксана Владимировна Попова, прокурор Смолевичского района Максим Вячеславович Дацькевич и председатель Смолевичского районного объединения организаций профсоюзов Анна Анатольевна Беца.

Приемы проходят как в районных, городских объединениях профсоюзов, так и непосредственно в организациях, находящихся на территории районов и городов. Как отметила Анна Беца, чтобы граждане смогли подобрать максимально удобное для себя время и место для встречи с правовым инспектором

Начался правовой прием граждан в Смолевичском районном объединении профсоюзов, вторая часть приема прошла в ЗАО «ПМК – 228».





Оксана Попова отметила, что анализ содержания обращений показывает, что преобладающими являются вопросы продления трудовых контрактов, внесения изменений в коллективный договор; предоставления трудовых и социальных отпусков, предоставления дополнительных гарантий по коллективным договорам, оздоровления. Актуальными являются вопросы, связанные с изменением трудового законодательства.

–- Напомним, что с января 2020 года в силу вступает новый Трудовой кодекс, и у работников возникают вопросы правоприменительной практики. В частности, по контрактной форме найма. В целом мы не оставляем без внимания ни одного обращения и стараемся помочь каждому обратившемуся, – резюмировала Оксана Владимировна.

С ноября 2017 года профсоюзные правовые приемы проводятся совместно с работниками прокуратуры. Такая форма работы позволяет более оперативно решать возникающие вопросы. Приоритетными направлениями сотрудничества двух структур стали соблюдение нанимателями гарантий в области труда, порядка и сроков выплаты заработной платы, а также всех сумм, причитающихся работнику при увольнении.

– Во время профсоюзных правовых приемов у нас есть возможность не только помочь в разрешении вопросов, но и оперативно выявлять актуальные проблемы, знать, что волнует людей, – прокомментировал Максим Дацькевич.

За первое полугодие 2019 года профсоюзными юристами на приемах принято более 2000 человек, даны разъяснения по трудовым и связанным с ними вопросам. По просьбам работников подготовлено 388 процессуальных и иных документов, в том числе 305 процессуальных документов в судебные органы, 44 заявления в комиссии по трудовым спорам. При непосредственном участии профсоюзов восстановлены на работе 23 человека. По требованию правовых инспекторов и представителей профсоюзов за 6 месяцев работникам возвращено более 900 тыс. рублей, незаконно удержанных или невыплаченных сумм.За 10 месяцев этого года дано более 700 консультаций по трудовым вопросам.

Помимо выездных приемов, Федерация профсоюзов Беларуси постоянно проводит юридические консультации граждан. Обратиться можно по телефону, прийти на личный прием, оставить письменное или электронное обращение – через специальный сервис на Интернет-портале ФПБ. Также можно обратиться в Смолевичское районное объединение профсоюзов (г. Смолевичи, ул. Советская, 125, кабинет №32, здание Смолевичского районного исполнительного комитета) или по телефону 8(01776)25812.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

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