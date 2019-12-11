«Белавиа» выпустила детский журнал, но его уже обвинили в краже идеи

Источник материала: KYKY

Авиакомпания «Белавиа» выпустила детский журнал, который бесплатно раздают на бортах самолетов. Журнал получил название «OnAir Kids», но Анна Грановская говорит, что эту идею украли. Грановская – педагог, основательница и главный редактор «Полосатой газеты». В Facebook она описала свою версию ситуации.

Грановская вспомнила, как сама несколько лет назад предлагала «Белавиа» выпускать похожий журнал

«Дано: компания «Белавиа». Весна 2017 года. Я разработала концепцию детского журнала. Обосновала, что это отличный досуг и что важно делать в одном журнале материал для детей от двух до 12 лет. Расписала. Проклеила картинки. Даже показала, в чем будут фишки. Написала официальное предложение и пошла на прием к Игорю Чергинцу [гендиректор по маркетингу и внешнеэкономической деятельности «Белавиа» – прим. KYKY].

Я даже объяснила, как сделать так, чтобы журнал был бесплатным: но меня попросили не делать рекламные странички, хотя я их хотела сделать в виде мозаик, заданий... Чтобы не было грубой прямой рекламой беларуских игрушек и товаров для детей. Показала образцы. Переделала концепцию.

Предложение взяли для изучения. Попросили зачем-то связаться с главредом Belavia OnAir [официальный бортовой журнал «Белавиа» – прим. KYKY], мол, они нам поставляют «взрослый» журнал. Я, наивная, поехала, обсудила, как и что. Но потом вдруг главред перестал брать трубку, и его подчиненные отвечали, что [он] вышел, [его] нет... Я насторожилась. И повторно написала официальное предложение в январе 2018 года. А в «Белавиа» ответили, что есть другие нужды и в детском журнале не видят смысла.

И что я вижу? Детский журнал от «Белавиа». Красаучыки. И кто исполнитель? Да, OnAir. Это так по-беларуски: когда связи решают все. Фу такими быть. Да, «Белавиа», вы не все мои разработки пока осуществили: обратите внимание на детские повязки «Выбери свой сон» – думаю, дети будут в восторге. А выдавать за свое вы уже научились».

«Не жалеем»: «Белавиа» ответила на пост Грановской

Еще раньше, до поста Грановской, в беседе с журналистами CityDog пресс-служба «Белавиа» так объясняла выпуск детского журнала: «Ремарк», редакция бортового журнала OnAir, предложила выпускать еще и детское издание, и мы с радостью согласились. У нас часто летают дети, нам хотелось сделать так, чтобы полет проходил интереснее». Журнал OnAir Kids также предназначен для детей от двух до 12 лет.

Чуть позже под постом Грановской комментарий оставил гендиректор по маркетингу и внешнеэкономической деятельности «Белавиа» Игорь Чергинец: «Вообще-то эта идея авиакомпании существовала до нашего с вами обсуждения. И идея не наша – подобные журналы существуют у целого ряда авиаперевозчиков. Кстати, мы об этом с вами говорили. И мы выбирали достаточно долг, как и с кем ее воплотить в жизнь. Решили с нашим давним партнером – OnAir. И не жалеем».

В соцсетях появляются посты с поддержкой Грановской