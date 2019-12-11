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«Белавиа» выпустила детский журнал, но его уже обвинили в краже идеи
Источник материала: KYKY>
Авиакомпания «Белавиа» выпустила детский журнал, который бесплатно раздают на бортах самолетов. Журнал получил название «OnAir Kids», но Анна Грановская говорит, что эту идею украли. Грановская – педагог, основательница и главный редактор «Полосатой газеты». В Facebook она
Грановская вспомнила, как сама несколько лет назад предлагала «Белавиа» выпускать похожий журнал
«Дано: компания «Белавиа». Весна 2017 года. Я разработала концепцию детского журнала. Обосновала, что это отличный досуг и что важно делать в одном журнале материал для детей от двух до 12 лет. Расписала. Проклеила картинки. Даже показала, в чем будут фишки. Написала официальное предложение и пошла на прием к Игорю Чергинцу [гендиректор по маркетингу и внешнеэкономической деятельности «Белавиа» – прим. KYKY].
Я даже объяснила, как сделать так, чтобы журнал был бесплатным: но меня попросили не делать рекламные странички, хотя я их хотела сделать в виде мозаик, заданий... Чтобы не было грубой прямой рекламой беларуских игрушек и товаров для детей. Показала образцы. Переделала концепцию.
Предложение взяли для изучения. Попросили зачем-то связаться с главредом Belavia OnAir [официальный бортовой журнал «Белавиа» – прим. KYKY], мол, они нам поставляют «взрослый» журнал. Я, наивная, поехала, обсудила, как и что. Но потом вдруг главред перестал брать трубку, и его подчиненные отвечали, что [он] вышел, [его] нет... Я насторожилась. И повторно написала официальное предложение в январе 2018 года. А в «Белавиа» ответили, что есть другие нужды и в детском журнале не видят смысла.
И что я вижу? Детский журнал от «Белавиа». Красаучыки. И кто исполнитель? Да, OnAir. Это так по-беларуски: когда связи решают все. Фу такими быть. Да, «Белавиа», вы не все мои разработки пока осуществили: обратите внимание на детские повязки «Выбери свой сон» – думаю, дети будут в восторге. А выдавать за свое вы уже научились».
«Не жалеем»: «Белавиа» ответила на пост Грановской
Еще раньше, до поста Грановской, в беседе с журналистами CityDog пресс-служба «Белавиа» так
Чуть позже под постом Грановской комментарий оставил гендиректор по маркетингу и внешнеэкономической деятельности «Белавиа» Игорь Чергинец: «Вообще-то эта идея авиакомпании существовала до нашего с вами обсуждения. И идея не наша – подобные журналы существуют у целого ряда авиаперевозчиков. Кстати, мы об этом с вами говорили. И мы выбирали достаточно долг, как и с кем ее воплотить в жизнь. Решили с нашим давним партнером – OnAir. И не жалеем».
В соцсетях появляются посты с поддержкой Грановской
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Авиакомпания «Белавиа» выпустила детский журнал, который бесплатно раздают на бортах самолетов. Журнал получил название «OnAir Kids», но Анна Грановская говорит, что...
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