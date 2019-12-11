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Без шума и пыли. Какими станут дома нового поколения?

12.12.2019 16:30 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Без шума и пыли. Какими станут дома нового поколения?
АиФ

Группа компаний «А-100» расширила свой бизнес-портфель и стала собственником завода «Современные бетонные конструкции» – самого нового предприятия в Беларуси по производству сборных железобетонных конструкций. Специалисты утверждают, что скоро белорусы получат панельные дома нового поколения.

ЧТО ЗА ЗАВОД?

Как рассказал собственник группы компаний «А-100» Александр ЦЕНТЕР, «А-100» стала первым коммерческим застройщиком в Беларуси, у которого появилось собственное производство. Завод, который был построен в 2014 году, находится около поселка Хатежино в Минском районе. Производственная мощность обеспечит застройщику 180 тыс. м² жилья в год, что полностью покроет потребности компании.

Без шума и пыли. Какими станут дома нового поколения?
 

По словам специалиста, компания идет по пути расширения производства многоквартирных и индивидуальных жилых домов. В то же время отказа от сотрудничества с другими домостроительными комбинатами не будет, но требования к ним будут выше. В перспективе застройщик рассматривает возможность оказывать услуги по изготовлению железобетонных конструкций для других компаний.

Без шума и пыли. Какими станут дома нового поколения?
 

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА?

«Мы хотим, чтобы в Беларуси появлялось как можно больше жилых комплексов западноевропейского уровня и стандарта. Поэтому постоянно улучшаем подходы к проектированию, архитектуре и строительным процессам, – отмечает директор группы компаний «А-100 Девелопмент» Светлана ШЕВЛИК. – Покупка завода – следующий шаг в повышении качества продукта, ведь сейчас мы сможем контролировать еще и этот этап строительной цепочки».

Без шума и пыли. Какими станут дома нового поколения?
 

Светлана Шевлик рассказала, что большинство операций будут перенесены со строительной площадки на завод, что сделает качество домов лучше. Оборудование на заводе роботизировано и компьютеризировано. Это даст возможность отойти от типовых решений в сфере жилой недвижимости и создавать все больше домов с нестандартной архитектурой, креативными фасадами, новыми планировочными решениями, разнообразными типами квартир, функциональными пространствами вне квартир.

Специалист заявила, что железобетонные конструкции нового поколения объединят в себе преимущества панельной и монолитной технологий: свободные планировки, повышенная теплоизоляция и шумоизоляция, окна в пол, размещение дверных проемов в любом месте, потолки высотой 2,7 – 2,8 метра и до 7 метров в мансардных квартирах. Среди преимуществ отмечается высокая скорость строительства, минимальное влияние человеческого фактора на конечный продукт, изготовление конструкций в производственных условиях без влияния погодных условий, гибкость и скорость внедрения инноваций. Такой подход используется в строительстве современных жилых комплексов Германии, Франции, Англии, стран Балтии и других стран.

Без шума и пыли. Какими станут дома нового поколения?
 

При этом Светлана Шевлик констатировала, что не стоит рассчитывать, что себестоимость жилья будет сильно снижаться. Основное направление для компании – улучшение качественных характеристик, планировочных и фасадных решений, чтобы за те же деньги потребитель смог получить более качественный и современный продукт.

Без шума и пыли. Какими станут дома нового поколения?
 

Важным преимуществом завода также станет возможность изготавливать конструкции для строительства зданий нежилого назначения: школ, детских садов, многоуровневых паркингов, офисов, торговых центров.

СПРАВКА

«А-100 Девелопмент» является застройщиком комплексов «Новая Боровая», «Зеленая гавань», «Пирс».

 
 
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«АиФ» встретился с представителями группы компаний «А-100» и узнал, какие дома могут появиться в нашей стране в ближайшей перспективе.
 
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