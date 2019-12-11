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Полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета

12.12.2019 16:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом сообщил глава МВД этой страны Арсен Аваков.

Полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета
"Только что Нацполиция задержала и с согласия ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела! Спасибо за службу!", - написал Аваков в своем Твиттере

Сколько человек было задержано и их имена он не сообщил.

Напомним, основатель "Белорусского партизана" Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в Киеве. В машине, в которой он ехал, сработало взрывное устройство.

В 2017 году все материалы по делу об убийстве Павла Шеремета были засекречены Нацполицией.
 
 
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Об этом сообщил глава МВД этой страны Арсен Аваков.
 
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