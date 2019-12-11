Полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета

написал Аваков в своем Твиттере "Только что Нацполиция задержала и с согласия ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела! Спасибо за службу!", -Аваков в своем Твиттере





Сколько человек было задержано и их имена он не сообщил.





Напомним, основатель "Белорусского партизана" Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в Киеве. В машине, в которой он ехал, сработало взрывное устройство.





В 2017 году все материалы по делу об убийстве Павла Шеремета были засекречены Нацполицией.







