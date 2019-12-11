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У входа в Городской сад появиться своя Новогодняя ёлочка
12.12.2019 16:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня, 12 декабря 2019 года специалисты ДЭП Брестского городского ЖКХ установили ещё одну новогоднюю композицию на углу улиц Ленина и Машерова.
В этом прекрасном сквере, который уже стал местом притяжения для туристов и жителей города, появятся и другие праздничные инсталляции.
Тем временем на главной площади областного центра специалисты ЖКХ продолжают монтаж главной ёлки!
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Сегодня, 12 декабря 2019 года специалисты ДЭП Брестского городского ЖКХ установили ещё одну новогоднюю композицию на углу улиц Ленина и Машерова. В этом...
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