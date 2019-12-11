У входа в Городской сад появиться своя Новогодняя ёлочка

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 12 декабря 2019 года специалисты ДЭП Брестского городского ЖКХ установили ещё одну новогоднюю композицию на углу улиц Ленина и Машерова.









В этом прекрасном сквере, который уже стал местом притяжения для туристов и жителей города, появятся и другие праздничные инсталляции.









Тем временем на главной площади областного центра специалисты ЖКХ продолжают монтаж главной ёлки!











