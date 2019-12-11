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С 1 декабря изменились границы Минской области

12.12.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В Беларуси с 1 декабря изменились границы Минской, Гродненской и Брестской областей. Это предусмотрено указом от 15 марта 2019 года №104.

По информации пресс-службы Государственного комитета по имуществу, на основании указа границы этих областей и их районов были зарегистрированы в Едином реестре административно-территориальных и территориальных единиц Беларуси.

К слову, актуальная информация доступна на публичной кадастровой карте Беларуси. На сегодняшний день пространственная информация сформирована на три области и 55 районов: 22 - Минская, 17 - Гродненская, 16 - Брестская область. В том числе были приведены в соответствие границы сельских советов, находящихся на стыке данных областей и районов.

Напомним, границы Минской, Гродненской и Брестской областей были установлены в 1950-е годы, графическим способом на основе картографического материала. С течением времени из-за мелиоративных и культуртехнических работ, строительства объектов транспортной инфраструктуры границы перестали совпадать с твердыми контурами местности (реками, мелиоративными каналами, дорожной сетью, лесными массивами, просеками и другими). Именно с этим и связана необходимость изменений.

 
 
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В Беларуси с 1 декабря изменились границы Минской, Гродненской и Брестской областей. Это предусмотрено указом от 15 марта 2019 года №104. ...
 
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