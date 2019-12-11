В окружении Юрия Лужкова назвали причину смерти экс-мэра Москвы. Оказалось, что Юрий Михайлович умер после коронарографии – процедура для обследования сердца.
В очень редких случаях коронарография дает осложнения, она и стала причиной смерти Лужкова.
В немецкой клинике также прокомментировали смерть экс-мэра Москвы. По словам врача Карла-Вальтера Яуха, Лужков был доставлен к ним в критическом состоянии после инфаркта. "Это было срочное вмешательство", – сказал он.
Оказалось, экс-градоначальник страдал от болезней сердца уже давно.
Ранее сообщалось, что
В четверг, 12 декабря, в московском храме Христа Спасителя прошла церемония прощания с Лужковым.