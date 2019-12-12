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РОВД напоминает: За нарушения правил обращения с пиротехническими изделиями предусмотрена ответственность

12.12.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

РОВД напоминает: За нарушения правил обращения с пиротехническими изделиями предусмотрена ответственность

С приближением Рождественских и Новогодних праздников, учитывая опыт прошлых лет, гражданами и субъектами хозяйствования осуществляется интенсивное приобретение пиротехнических изделий с целью их последующего использования либо реализации.

В целях выявления и пресечения фактов, в части касающейся осуществления торговли с нарушением законодательства территориальными органами внутренних дел Витебской области уже проводится комплекс профилактических мероприятий, в частности проверка как специализированных мест реализации пиротехнических изделий, так и иных возможных мест — рынков, торговых центров, магазинов и т.д.

В связи с этим хотелось бы довести до граждан, пытающихся осуществлять реализацию пиротехнических изделий о том, что в соответствии с Постановлением Совета Министров РБ №703 от 22 июля 2014 года (изменениями и дополнениями) – не допускается реализация пиротехнических изделий в неизолированных торговых объектах, например в киосках, палатках, с передвижных средств развозной и разносной торговли.

За нарушения правил обращения с пиротехнических изделиями в законодательстве Республики Беларусь предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Так, в соответствии со ст.23.48 КоАП Республики Беларусь, за нарушение правил обращения с пиротехнических изделиями предусмотрено предупреждение или наложение штрафа в размере до десяти базовых величин, а за повторное совершение указанного деяния предусмотрен штраф в размере от десяти до двадцати базовых величин с конфискацией или без конфискации предмета административного правонарушения.

За использование пиротехнических изделий в общественных местах граждане будут привлекаться к административной ответственности по ст.17.1 КоАП Республики Беларусь за «мелкое хулиганство», так как данные деяния нарушают как общественный порядок так и спокойствие граждан, за что предусмотрен штраф в размере от двух до тридцати базовых величин или административный арест.

В случаи систематической продажи  пиротехники без государственной регистрации  предусмотрена ответственность  по ст. 12.7 (незаконная предпринимательская деятельность) КоАП Республики Беларусь, согласно санкции статьи штраф предусмотрен в размере от 10 базовых величин и до 500 базовых величин в зависимости от того физическое или юридическое лицо.

При нанесении пиротехническими изделиями ущерба жизни и здоровью граждан наступает уголовная ответственность, в частности по ст. 299 Уголовного кодекса Республики Беларусь, в соответствии с которой предусмотрена ответственность даже в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Как правило, использование пиротехнических изделий вызывает негативную реакцию граждан, их обоснованные обращения в различные инстанции о принятии мер к виновным и поддержанию надлежащего общественного порядка, а также приводит к травматизму, в первую очередь среди несовершеннолетних.

Поэтому хочется предостеречь, а также сказать уважаемым родителям о проведении ими более тщательного контроля за своими детьми в канун Новогодних праздников.

В Шарковщинский РОВД Вы можете обратится по телефонам 102, 41202, 41279, 42660, +375292978868 (МТС), +375293273302 (Вел).

С. ОРЕШКОВ,

начальник Шарковщинского РОВД.

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