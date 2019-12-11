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«Программы сформированы». Чем привлекательно жильё в Смолевичах для минчан и кто претендует на квартиры

12.12.2019 17:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Смолевичах активными темпами возводят 192-квартирный дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Только за три месяца желание получить жилье в городе-спутнике высказали более 700 минчан.

Среди них есть и многодетные семьи, и те, кто воспитывает детей-инвалидов. На формирование списка дольщиков отводится один месяц. Граждане могут заключить договоры сразу после утверждения списка в Мингорисполкоме.

«Программы сформированы». Чем привлекательно жильё в Смолевичах для минчан и кто претендует на квартиры

Андрей Бартось, директор управления капитального строительства Смолевичского района:
Программы сформированы, объекты определены. Социальная инфраструктура и инженерно-транспортная осуществляется за счет строительства двух источников – это бюджет города Минска и бюджет Минской области. Строительство жилых домов идет для дольщиков.

Этот микрорайон, который сейчас разрабатывается, это всего лишь 60 гектаров, его реализация займет 2-3 года. Дальше при наличии спроса (мы знаем, что сегодня в Минске есть проблема со свободными площадками), конечно, развитие таких районных центров дает толчок и производству, и частному бизнесу. Я думаю, что люди, с учетом наличия развитой социальной инфраструктуры, никак не будут ущемлены.

«Программы сформированы». Чем привлекательно жильё в Смолевичах для минчан и кто претендует на квартиры

В перспективе планируется застройка двух крупных участков города почти на 60 гектарах. Кроме жилой зоны тут будет создана вся необходимая инфраструктура и транспортная логистика.

«Программы сформированы». Чем привлекательно жильё в Смолевичах для минчан и кто претендует на квартиры

«Программы сформированы». Чем привлекательно жильё в Смолевичах для минчан и кто претендует на квартиры

«Программы сформированы». Чем привлекательно жильё в Смолевичах для минчан и кто претендует на квартиры

«Программы сформированы». Чем привлекательно жильё в Смолевичах для минчан и кто претендует на квартиры

«Программы сформированы». Чем привлекательно жильё в Смолевичах для минчан и кто претендует на квартиры

Люди в материале: Андрей Бартось
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Смолевичах активными темпами возводят 192-квартирный дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Только за три месяца желание получить жилье...
 
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