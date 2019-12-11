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Тонкий нерв: чем различается мотивация у мужчин и женщин
12.12.2019 17:51 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: your-happy-life.com
Понятия «мужской» и «женский» мозг — всего лишь стереотипы, а вот в чем женщины действительно отличаются от мужчин — это в реакции на стресс. Знание об этом помогает работать максимально эффективно и тем, и другим
До недавнего времени о гендерных особенностях центральной нервной системы было известно относительно мало, поскольку мозг изучали в основном после смерти пациентов. Долгое время основным различием считали размер: мозг мужчин действительно на 8-15% больше, чем у женщин. В XIX веке этим фактом подкрепляли мнение, что мужчины умнее, а женщины более хрупкие и зависимые.
Интересно, что даже в конце XX века, когда стало возможным с помощью МРТ изучать строение содержимого нашего черепа и видеть, насколько мозг похож у людей разного пола, идея «мужского» и «женского» мозга все равно превалировала в науке и медиа. В общем-то, и сегодня принято считать, что мы думаем по-разному. Так ли это?
В 2000-х годах ученые начали более активно исследовать анатомические различия мозга у мужчин и женщин. Различия нейроанатомии были выявлены уже на первых этапах изучения. Так, в 2006 году ученые обнаружили, что у каждой важной части мозга есть свои особенности в зависимости от пола. Тогда было выпущено исследование «Почему пол имеет значение в нейронауке», в рамках которого был сделан вывод, что многие области мозга, ответственные за когнитивные процессы, к примеру, гиппокамп, амигдала и неокортекс, различаются у мужчин и женщин.
Амигдала, или миндалевидное тело, значительно больше у мужчин, причем даже в тех случаях, когда во внимание принимается общий размер мозга. Эта область отвечает за эмоциональные реакции, в том числе генерацию беспокойства и страха, а также эмоциональную память.
Исследование показывает, что у женщин больше серого вещества, отвечающего за аналитические способности, а у мужчин — белого, ответственного за связь нейронов друг с другом. Глобальный мозговой кровоток у женщин также сильнее. Да и в целом нейрохимический состав мозга отличается в зависимости от пола.
В целом, ученые могут определить пол человека по 3D-изображению его мозга: согласно одному из исследований, точность составляет примерно 93,3%. Так значит, мозг все-таки отличается? Да, но основная разница по-прежнему в основном в размерах. А вот именно качественные различия, серьезно влияющие на поведенческие особенности лиц разных полов, на сегодняшний день окончательно так и не доказаны.
Джина Риппон, автор книги «Гендерный мозг. Современная нейробиология развенчивает миф о женском мозге» утверждает, что понятия «мужской» и «женский» мозг — всего лишь стереотипы. Более того, ряд исследований, на которые Риппон ссылается в книге, например, научная работа Саймона Барон-Коэна, доказывают, что «мужской» тип мозга может быть у женщин, и наоборот.
Сегодня мы знаем о так называемой нейропластичности — способности мозга изменяться, формировать новые нейронные связи и корректировать свою работу в ответ на изменения в окружающей среде. То есть наш мозг умеет приспосабливаться. Риппон объясняет, что к мальчикам и девочкам с детства относятся по-разному, и это ведет к тому, что их мозг развивается неодинаково. Например, одевая своего сына в футболку с трактором, а дочку — с принцессой, вы уже влияете на них. Учитывая это обстоятельство, можно поставить под сомнение практически любые доказательства различий в мозге мужчин и женщин. Да, мозг отличается у разных полов, но сложно сказать, является ли это структурной особенностью организма или же просто результатом различного отношения и воспитания. Вероятнее всего, с возрастом разным мозг делает именно нейропластичность.
Нужно ли мужчин и женщин по-разному мотивировать
А вот в чем мужчины и женщины точно отличаются, так это в реакции на стресс. Общая реакция человека чаще всего описывается как «бей и беги», однако женщины часто наряду с ней демонстрируют также реакцию «заботься и дружи». Причина, вероятнее всего, в том, что у женщин повышен уровень гормона окситоцин, который ответственен за привязанность и доверие к другим людям. У мужчин же выше уровень адреналина, гормона, связанного со стрессом и быстротой реакции.
И нейротрансмиттерно-гормональные реакции могут объяснить разницу в мотивации представителей различных полов. Можно сделать вывод, что мужчинам важнее измеримые результаты и предвкушение победы — это адреналиновая реакция на стресс. А женщинам важно, чтобы их чаще хвалили и замечали их достижения — это окситоциновая реакция на стресс.
Это подтверждают и исследования. Так, в опросе, проведенном Hay Group, мужчины называют своей главной мотивацией личную независимость и право принимать решение. В целом, мужчины — достигаторы. Сотрудникам-мужчинам необходимо ставить четкие цели, указывать дедлайны и сроки. Кроме того, мужчинам важно чувствовать себя нужными.
Женщин же больше мотивируют эмоциональные факторы. Им важно ощущать, что их уважают, а их чувства замечают. Кроме того, женщины лучше реагируют на похвалу — хотя она важна для обоих полов, женщинам признание их заслуг нужно чуть больше. Это могут быть даже небольшие похвалы: стоит лишний раз остановиться рядом со столом сотрудницы и сказать ей спасибо за небольшую выполненную задачу, обратить внимание даже на не слишком крупный результат. А уж если речь идет о крупном проекте, признавать успехи стоит на каждом этапе.
А что же насчет финансовой мотивации? Согласно одному из психологических тестирований, денежное вознаграждение не является одним из топовых вариантов мотивации для представителей обоих полов. Мужчины поставили этот параметр на пятое место, а женщины — на двенадцатое. Безусловно, если сотрудники считают, что им недоплачивают, уровень их мотивации падает. Но для многих, причём независимо от пола, предложение денежного вознаграждения не является таким уж сильным стимулом к работе. У денежного вознаграждения выиграли такие мотиваторы, как достижение результата, обучение, вдохновение (или возможность вдохновлять других), креативный подход.
Более позднее исследование показало, что офисные работники все же высоко ставят финансовые стимулы: величина зарплаты имеет одно из решающих значений в их мотивации. Однако атмосфера на рабочем месте и хорошие отношения в команде практически не проигрывают по среднему баллу ни у мужчин, ни у женщин.
Проще говоря, если вы создадите в коллективе дружеские отношения, построите слаженную команду, дадите своим сотрудникам интересную вдохновляющую задачу и поставите измеримые результаты и сроки, все это вместе мотивирует их сильнее, чем квартальная премия.
Однако нельзя забывать о разнице в мотивации у мужчин и женщин. Согласно исследованию 2018 года, основные гендерные отличия проявляются в области мотивации достижения успеха, которая состоит из двух частей: боязнь поражения и надежды на успех. Женщины обычно чуть больше опасаются провала, чем мужчины — а те, в свою очередь, несколько чаще рассчитывают на победу. Поэтому для мотивации мужчин подходит SCARF-модель, помогающая двигаться к успеху, а женщинам нужна авторизация результатов, которая показывает, чего они уже добились.
Как же мотивировать? Вариант для мужчин: SCARF-модель
Мужчин эффективнее мотивировать, демонстрируя им будущее, которого они смогут достичь в компании. Они сильнее всего вдохновляются, если видят четкие цели и могут получать понятные измеримые результаты. В этом помогает модель SCARF.
SCARF-модель включает в себя пять областей социального опыта человека:
Статус (Status) — покажите, что работа важна для других. Помогает создание профессиональных сообществ, наставничество одних сотрудников, обучение других.
Определенность (Certainty) — дайте уверенность в будущем. Сложные проекты стоит делить на понятные шаги и задания. Помогают также регулярные встречи и обсуждение достигнутого прогресса и будущих шагов.
Автономия (Autonomy) — дайте возможность выбора и ощущение контроля над событиями. В командной работе автономия обычно снижается, так что важно дать команде область, в которой они сами принимают решения — хотя бы позволить самостоятельно обустраивать рабочие места, самовыражаться.
Связанность (Relatedness) — продемонстрируйте дружеские отношения, безопасность окружения. Чувству связанности способствуют неформальные встречи вне работы. Также небольшие коллективы являются более дружными, чем обширные команды.
Справедливость (Fairness) — пожалуй, самый субъективный рычаг. Чтобы участники команды ощущали справедливость, необходимо, чтобы ко всем было равное отношение. Помогает повышение прозрачности, схожий уровень оплаты, понятные и действующие для всех правила.
SCARF-модель опирается на исследования мозга, и в данном случае мотивация основывается на восприятии задачи как угрозы или награды. Мотивация контролируется в первую очередь подкорковыми частями мозга, и при постановке задачи важно понимать, какой будет первая истинная реакция у сотрудника, как он ее воспримет.
Чтобы примерно это оценить, проведите следующее упражнение. По каждому из параметров SCARF, например, по статусу, задайте себе такой вопрос: как человек может воспринять мое сообщение? Повышает оно его статус сейчас или в перспективе или понижает? За каждое повышение ставьте +1, за понижение снимайте один балл, если сообщение ничего не меняет, оставляйте 0. В итоге вы получите число от −5 до +5. Если получили минус, то задача будет воспринята мозгом как угроза, а значит, и мотивации на ее выполнение не будет. Если же вы в плюсе, то мозг увидит эту задачу как награду, а значит, у человека изначально будет внутренняя мотивация для ее выполнения.
Авторизация результата для мотивации женщин
Женщинам важны не столько четкие и измеримые цели, сколько авторизация результата. Важно демонстрировать, что вы видите приложенные усилия и цените их.
Авторизация результата — это протокол, то есть список вопросов, на которые нужно ответить после завершения задачи. В идеале авторизацию результата нужно делать после каждой задачи, но не реже раза в день. Ее можно делать в уме, но лучше письменно. Авторизация результата помогает понять, что именно человек сделал, в чем он отличился (а если результат негативный, то какой следующий шаг). Также с помощью протокола можно понять, как повторить шаги для достижения результата, а главное, прикрепить результат к роли и личности. Благодаря авторизации сотрудник перестает сомневаться в своей ценности, сможет брать более амбициозные задачи и меньше зависеть от внешних условий и подкрепления. Мотивация в этом случае будет подкрепляться изнутри.
Протокол авторизации результата выглядит так:
Шаг 1: Напишите, какие были стартовые условия для задачи и какие внешние условия. Было ли начато выполнение задачи или нет, какие вводные.
Руководитель может обучить сотрудников авторизации результата и таким образом усилить их мотивацию к выполнению задач, а может использовать эти шаги для мотивационной беседы с подчиненными, тогда сотрудник будет чувствовать себя эффективным, достигающим результатов и принятым в коллективе.
Анна Обухова,
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Понятия «мужской» и «женский» мозг — всего лишь стереотипы, а вот в чем женщины действительно отличаются от мужчин — это в реакции на стресс. Знание об этом...
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