Тонкий нерв: чем различается мотивация у мужчин и женщин

Источник материала: Ежедневник



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Понятия «мужской» и «женский» мозг — всего лишь стереотипы, а вот в чем женщины действительно отличаются от мужчин — это в реакции на стресс. Знание об этом помогает работать максимально эффективно и тем, и другим

До недавнего времени о гендерных особенностях центральной нервной системы было известно относительно мало, поскольку мозг изучали в основном после смерти пациентов. Долгое время основным различием считали размер: мозг мужчин действительно на 8-15% больше, чем у женщин. В XIX веке этим фактом подкрепляли мнение, что мужчины умнее, а женщины более хрупкие и зависимые.

Интересно, что даже в конце XX века, когда стало возможным с помощью МРТ изучать строение содержимого нашего черепа и видеть, насколько мозг похож у людей разного пола, идея «мужского» и «женского» мозга все равно превалировала в науке и медиа. В общем-то, и сегодня принято считать, что мы думаем по-разному. Так ли это?

В 2000-х годах ученые начали более активно исследовать анатомические различия мозга у мужчин и женщин. Различия нейроанатомии были выявлены уже на первых этапах изучения. Так, в 2006 году ученые обнаружили, что у каждой важной части мозга есть свои особенности в зависимости от пола. Тогда было выпущено исследование «Почему пол имеет значение в нейронауке», в рамках которого был сделан вывод, что многие области мозга, ответственные за когнитивные процессы, к примеру, гиппокамп, амигдала и неокортекс, различаются у мужчин и женщин.

Амигдала, или миндалевидное тело, значительно больше у мужчин, причем даже в тех случаях, когда во внимание принимается общий размер мозга. Эта область отвечает за эмоциональные реакции, в том числе генерацию беспокойства и страха, а также эмоциональную память.

Исследование показывает, что у женщин больше серого вещества, отвечающего за аналитические способности, а у мужчин — белого, ответственного за связь нейронов друг с другом. Глобальный мозговой кровоток у женщин также сильнее. Да и в целом нейрохимический состав мозга отличается в зависимости от пола.

В целом, ученые могут определить пол человека по 3D-изображению его мозга: согласно одному из исследований, точность составляет примерно 93,3%. Так значит, мозг все-таки отличается? Да, но основная разница по-прежнему в основном в размерах. А вот именно качественные различия, серьезно влияющие на поведенческие особенности лиц разных полов, на сегодняшний день окончательно так и не доказаны.

Джина Риппон, автор книги «Гендерный мозг. Современная нейробиология развенчивает миф о женском мозге» утверждает, что понятия «мужской» и «женский» мозг — всего лишь стереотипы. Более того, ряд исследований, на которые Риппон ссылается в книге, например, научная работа Саймона Барон-Коэна, доказывают, что «мужской» тип мозга может быть у женщин, и наоборот.

Сегодня мы знаем о так называемой нейропластичности — способности мозга изменяться, формировать новые нейронные связи и корректировать свою работу в ответ на изменения в окружающей среде. То есть наш мозг умеет приспосабливаться. Риппон объясняет, что к мальчикам и девочкам с детства относятся по-разному, и это ведет к тому, что их мозг развивается неодинаково. Например, одевая своего сына в футболку с трактором, а дочку — с принцессой, вы уже влияете на них. Учитывая это обстоятельство, можно поставить под сомнение практически любые доказательства различий в мозге мужчин и женщин. Да, мозг отличается у разных полов, но сложно сказать, является ли это структурной особенностью организма или же просто результатом различного отношения и воспитания. Вероятнее всего, с возрастом разным мозг делает именно нейропластичность.

Нужно ли мужчин и женщин по-разному мотивировать

А вот в чем мужчины и женщины точно отличаются, так это в реакции на стресс. Общая реакция человека чаще всего описывается как «бей и беги», однако женщины часто наряду с ней демонстрируют также реакцию «заботься и дружи». Причина, вероятнее всего, в том, что у женщин повышен уровень гормона окситоцин, который ответственен за привязанность и доверие к другим людям. У мужчин же выше уровень адреналина, гормона, связанного со стрессом и быстротой реакции.

И нейротрансмиттерно-гормональные реакции могут объяснить разницу в мотивации представителей различных полов. Можно сделать вывод, что мужчинам важнее измеримые результаты и предвкушение победы — это адреналиновая реакция на стресс. А женщинам важно, чтобы их чаще хвалили и замечали их достижения — это окситоциновая реакция на стресс.

Это подтверждают и исследования. Так, в опросе, проведенном Hay Group, мужчины называют своей главной мотивацией личную независимость и право принимать решение. В целом, мужчины — достигаторы. Сотрудникам-мужчинам необходимо ставить четкие цели, указывать дедлайны и сроки. Кроме того, мужчинам важно чувствовать себя нужными.

Женщин же больше мотивируют эмоциональные факторы. Им важно ощущать, что их уважают, а их чувства замечают. Кроме того, женщины лучше реагируют на похвалу — хотя она важна для обоих полов, женщинам признание их заслуг нужно чуть больше. Это могут быть даже небольшие похвалы: стоит лишний раз остановиться рядом со столом сотрудницы и сказать ей спасибо за небольшую выполненную задачу, обратить внимание даже на не слишком крупный результат. А уж если речь идет о крупном проекте, признавать успехи стоит на каждом этапе.

А что же насчет финансовой мотивации? Согласно одному из психологических тестирований, денежное вознаграждение не является одним из топовых вариантов мотивации для представителей обоих полов. Мужчины поставили этот параметр на пятое место, а женщины — на двенадцатое. Безусловно, если сотрудники считают, что им недоплачивают, уровень их мотивации падает. Но для многих, причём независимо от пола, предложение денежного вознаграждения не является таким уж сильным стимулом к работе. У денежного вознаграждения выиграли такие мотиваторы, как достижение результата, обучение, вдохновение (или возможность вдохновлять других), креативный подход.

Более позднее исследование показало, что офисные работники все же высоко ставят финансовые стимулы: величина зарплаты имеет одно из решающих значений в их мотивации. Однако атмосфера на рабочем месте и хорошие отношения в команде практически не проигрывают по среднему баллу ни у мужчин, ни у женщин.

Проще говоря, если вы создадите в коллективе дружеские отношения, построите слаженную команду, дадите своим сотрудникам интересную вдохновляющую задачу и поставите измеримые результаты и сроки, все это вместе мотивирует их сильнее, чем квартальная премия.

Однако нельзя забывать о разнице в мотивации у мужчин и женщин. Согласно исследованию 2018 года, основные гендерные отличия проявляются в области мотивации достижения успеха, которая состоит из двух частей: боязнь поражения и надежды на успех. Женщины обычно чуть больше опасаются провала, чем мужчины — а те, в свою очередь, несколько чаще рассчитывают на победу. Поэтому для мотивации мужчин подходит SCARF-модель, помогающая двигаться к успеху, а женщинам нужна авторизация результатов, которая показывает, чего они уже добились.

Как же мотивировать? Вариант для мужчин: SCARF-модель

Мужчин эффективнее мотивировать, демонстрируя им будущее, которого они смогут достичь в компании. Они сильнее всего вдохновляются, если видят четкие цели и могут получать понятные измеримые результаты. В этом помогает модель SCARF.

SCARF-модель включает в себя пять областей социального опыта человека:

Статус (Status) — покажите, что работа важна для других. Помогает создание профессиональных сообществ, наставничество одних сотрудников, обучение других.

Определенность (Certainty) — дайте уверенность в будущем. Сложные проекты стоит делить на понятные шаги и задания. Помогают также регулярные встречи и обсуждение достигнутого прогресса и будущих шагов.

Автономия (Autonomy) — дайте возможность выбора и ощущение контроля над событиями. В командной работе автономия обычно снижается, так что важно дать команде область, в которой они сами принимают решения — хотя бы позволить самостоятельно обустраивать рабочие места, самовыражаться.

Связанность (Relatedness) — продемонстрируйте дружеские отношения, безопасность окружения. Чувству связанности способствуют неформальные встречи вне работы. Также небольшие коллективы являются более дружными, чем обширные команды.

Справедливость (Fairness) — пожалуй, самый субъективный рычаг. Чтобы участники команды ощущали справедливость, необходимо, чтобы ко всем было равное отношение. Помогает повышение прозрачности, схожий уровень оплаты, понятные и действующие для всех правила.

SCARF-модель опирается на исследования мозга, и в данном случае мотивация основывается на восприятии задачи как угрозы или награды. Мотивация контролируется в первую очередь подкорковыми частями мозга, и при постановке задачи важно понимать, какой будет первая истинная реакция у сотрудника, как он ее воспримет.

Чтобы примерно это оценить, проведите следующее упражнение. По каждому из параметров SCARF, например, по статусу, задайте себе такой вопрос: как человек может воспринять мое сообщение? Повышает оно его статус сейчас или в перспективе или понижает? За каждое повышение ставьте +1, за понижение снимайте один балл, если сообщение ничего не меняет, оставляйте 0. В итоге вы получите число от −5 до +5. Если получили минус, то задача будет воспринята мозгом как угроза, а значит, и мотивации на ее выполнение не будет. Если же вы в плюсе, то мозг увидит эту задачу как награду, а значит, у человека изначально будет внутренняя мотивация для ее выполнения.

Авторизация результата для мотивации женщин

Женщинам важны не столько четкие и измеримые цели, сколько авторизация результата. Важно демонстрировать, что вы видите приложенные усилия и цените их.

Авторизация результата — это протокол, то есть список вопросов, на которые нужно ответить после завершения задачи. В идеале авторизацию результата нужно делать после каждой задачи, но не реже раза в день. Ее можно делать в уме, но лучше письменно. Авторизация результата помогает понять, что именно человек сделал, в чем он отличился (а если результат негативный, то какой следующий шаг). Также с помощью протокола можно понять, как повторить шаги для достижения результата, а главное, прикрепить результат к роли и личности. Благодаря авторизации сотрудник перестает сомневаться в своей ценности, сможет брать более амбициозные задачи и меньше зависеть от внешних условий и подкрепления. Мотивация в этом случае будет подкрепляться изнутри.

Протокол авторизации результата выглядит так:

Шаг 1: Напишите, какие были стартовые условия для задачи и какие внешние условия. Было ли начато выполнение задачи или нет, какие вводные.

Шаг 2: Перечислите все, что сделали для выполнения задачи. Важно использовать слова «я сделала, я пошла, я напечатала» — так мозг четко осознает, что именно вы делали. Если этого не сделать, велик риск возникновения синдрома самозванца. Мозг решит, что «случайно повезло», потому что не отследит, что вы реально сделали для получения результата.

Шаг 3: Опишите результат. Как он выглядит, чем является. Это помогает точно определить, что результат действительно получен.

Шаг 4: Определите, как вы будете использовать полученный результат. Он поможет вам выполнить другие задачи? Он даст почувствовать свою ценность в коллективе? Он покажет, что вы сделали для достижения цели компании?

Руководитель может обучить сотрудников авторизации результата и таким образом усилить их мотивацию к выполнению задач, а может использовать эти шаги для мотивационной беседы с подчиненными, тогда сотрудник будет чувствовать себя эффективным, достигающим результатов и принятым в коллективе.

Анна Обухова, Forbes