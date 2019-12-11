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Вы бы сами захотели там учиться. Показываем три самые дорогие школы

12.12.2019 17:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

При обычных обстоятельствах каждый родитель желает, чтобы будущее его детей было лучше, чем у их мамы и папы. И при определённом финансовом состоянии это вполне можно обеспечить. 

Например, можно отдать ребёнка учиться в элитную школу. Мы решили рассказать о трёх самых дорогих учебных заведениях. Кстати, все они находятся в Швейцарии. 

La Rosey, 120 тысяч долларов в год 

Вы бы сами захотели там учиться. Показываем три самые дорогие школы
Фото: instagram.com/roseycamps 

Это место называют «королевской школой». Она была основана в 1880 году и до сих пор принадлежит той же династии. Сначала там обучали только мальчиков, а с 1967 года двери учебного заведения открылись для всех. Общение происходит на английском и французском языках. В La Rosey принимают детей со всего мира, но запрещено, чтобы в школе училось более 10% представителей одной национальности. 

Вы бы сами захотели там учиться. Показываем три самые дорогие школы
Фото: instagram.com/roseycamps 

В школе есть летняя и зимняя резиденции. В тёплый сезон учащиеся сплавляются на байдарках, плавают, играют в различные спортивные игры (футбол, баскетбол, волейбол), занимаются скалолазанием и так далее. Зимой, соответственно, катание на лыжах, сноуборде, коньках. 

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Вы бы сами захотели там учиться. Показываем три самые дорогие школы
Фото: instagram.com/roseycamps 

Расписание: в 7 часов – подъём, с 8:00 до 15:30 – уроки, затем свободное время, в 19:30 – ужин, после которого до 21:00 отводится время на выполнение домашних заданий. 

Вы бы сами захотели там учиться. Показываем три самые дорогие школы
Фото: instagram.com/roseycamps 

В комнатах ученики живут по двое. В любое время дежурит врач. Полотенца и постельное бельё меняются не реже раза в неделю. На кухне студентам предлагаются блюда азиатской и французской кухни. Можно попросить индивидуальное диетическое или вегетарианское меню. 

Вы бы сами захотели там учиться. Показываем три самые дорогие школы
Фото: instagram.com/roseycamps 

Aiglon College, 108 тысяч долларов в год 

Вы бы сами захотели там учиться. Показываем три самые дорогие школы
Фото: instagram.com/aiglonswitzerland 

Школа была основана в 1949 году. Соотношение учеников и преподавателей 5:1. Сейчас школа рассчитана примерно на 400 детей, но среднее число учащихся 350. Как и в La Rosey, здесь ограничено число представителей одной национальности. Обучение ведётся на английском и французском языках. 

Вы бы сами захотели там учиться. Показываем три самые дорогие школы
Фото: instagram.com/aiglonswitzerland 

Учащиеся могут заниматься альпийским гольфом, водными видами спорта, баскетболом, альпинизмом, ездить на велосипедах и так далее. Кроме того, известные музыканты, хореографы и дизайнеры приезжают в школу, чтобы проводить мастер-классы. В школе есть свой театр. 

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Вы бы сами захотели там учиться. Показываем три самые дорогие школы
Фото: instagram.com/aiglonswitzerland 

Расписание: в 7:20 – завтрак, в 7:55 – медитация, с 8:20 до 15:35 – уроки, с 16:00 – спорт и другая активная деятельность, в 18:00 – ужин, с 19:00 до 21:00 – выполнение домашних заданий, затем свободное время и в 22:30 – отбой. 

Вы бы сами захотели там учиться. Показываем три самые дорогие школы
Фото: instagram.com/aiglonswitzerland 

В школе есть девять резиденций с разной стилистикой. Четыре предназначены для девочек, пять – для мальчиков. В комнатах проживают от одного до четырёх человек. На кухне есть широкий выбор блюд, а также можно попросить индивидуальное меню. 

Вы бы сами захотели там учиться. Показываем три самые дорогие школы
Фото: instagram.com/aiglonswitzerland 

Leysin American School, 97 тысяч долларов в год 

Вы бы сами захотели там учиться. Показываем три самые дорогие школы
Фото: instagram.com/leysinamericanschool 

Школа была основана в 1960 году. В настоящее время вмещает 380 учеников. Обучение ведётся на английском и французском языках. 

Вы бы сами захотели там учиться. Показываем три самые дорогие школы
Фото: instagram.com/leysinamericanschool 

На территории кампуса, помимо учебных помещений и студенческих резиденций, находятся спортивный комплекс, лаборатории, театр, студия изобразительных искусств, медицинский центр. Есть даже собственная железнодорожная станция. Учащиеся могут заниматься теннисом, гольфом, верховой ездой, плаванием, футболом, волейболом, баскетболом, ездить на велосипедах, кататься на коньках и так далее. 

Это, вообще, что? Мама показала школьный обед дочери 

Вы бы сами захотели там учиться. Показываем три самые дорогие школы
Фото: instagram.com/leysinamericanschool 

Расписание: 7:30 – подъём, завтрак, с 8:00 до 15:30 – уроки, с 16:00 до 17:30 – спорт и другая активная деятельность, с 18:30 до 19:30 – ужин, с 19:30 выполнение домашнего задание, потом до 22:30 свободное время. В 23:00 – отбой. 

Вы бы сами захотели там учиться. Показываем три самые дорогие школы
Фото: instagram.com/leysinamericanschool 

Вы бы сами захотели там учиться. Показываем три самые дорогие школы
Фото: instagram.com/leysinamericanschool 

В школе учатся дети со всего мира, около 25% – американцы, примерно 15% – русскоязычные, много учеников, говорящих на испанском. Учащиеся живут по 2-3 человека в комнате, в каждой есть душ и туалет. В отличие от предыдущих двух школ, здесь нет услуг прачечной, поэтому дети стирают сами, используя стиральные машины. В питании преобладает швейцарская кухня, также готовятся французские блюда. Можно заказать индивидуальное меню. 

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При обычных обстоятельствах каждый родитель желает, чтобы будущее его детей было лучше, чем у их мамы и папы. И при определённом финансовом состоянии это вполне...
 
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