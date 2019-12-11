Apple неожиданно выпустила обновления для старых iPhone

Источник материала: Tut.by

Apple выпустила обновление для мобильной операционной системы iOS под номером 12.4.4, которое предназначено для уже устаревших устройств. Об этом пишет ресурс Gizchina.



Фото: Reuters

Напомним: нынешняя актуальная версия iOS для мобильных устройств Apple, которая вышла в этом году — 13. Она поддерживается смартфонами производителя начиная от iPhone 6s и выше. Более старые устройства вроде iPhone 6, iPhone 5s, iPad Air (первого поколения), а также iPad mini 2 и 3 работают на iOS 12, которая больше не обновляется. Вернее, не обновлялась до сегодняшнего дня.

Неожиданно для всех Apple выпустила обновление iOS под номером 12.4.4, которое привносит на названные выше важные гаджеты «критические обновления безопасности». О причинах такого решения в компании не сообщили.

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