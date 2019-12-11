ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Израиле пройдут третьи за год парламентские выборы

12.12.2019 17:28 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Израиля. Третья попытка за год: в Израиле пройдут очередные парламентские выборы. Кнессет назначил всеобщее голосование на 2 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Израиле пройдут третьи за год парламентские выборы

По итогам предыдущих выборов, которые состоялись 9 апреля и 17 сентября, блоки правых и левых партий набрали примерно одинаковое количество голосов. Поскольку ни премьеру Биньямину Нетаньяху, ни оппозиционеру Бени Ганцу не удалось сформировать коалиционное правительство в отведенный срок, гражданам придется вновь прийти на участки.

В Израиле пройдут третьи за год парламентские выборы

Последний срок формирования кабинета министров истек сегодня в полночь. После этого парламент Израиля во втором и третьем чтениях принял решение о самороспуске.

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Израиля. Третья попытка за год: в Израиле пройдут очередные парламентские выборы. Кнессет назначил всеобщее голосование на 2 марта, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко появился в пародии на клип Егора Крида
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
12.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика