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В Израиле пройдут третьи за год парламентские выборы
Источник материала: СТВ
Новости Израиля. Третья попытка за год: в Израиле пройдут очередные парламентские выборы. Кнессет назначил всеобщее голосование на 2 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По итогам предыдущих выборов, которые состоялись 9 апреля и 17 сентября, блоки правых и левых партий набрали примерно одинаковое количество голосов. Поскольку ни премьеру Биньямину Нетаньяху, ни оппозиционеру Бени Ганцу не удалось сформировать коалиционное правительство в отведенный срок, гражданам придется вновь прийти на участки.
Последний срок формирования кабинета министров истек сегодня в полночь. После этого парламент Израиля во втором и третьем чтениях принял решение о самороспуске.
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Новости Израиля. Третья попытка за год: в Израиле пройдут очередные парламентские выборы. Кнессет назначил всеобщее голосование на 2 марта, сообщили в программе...
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