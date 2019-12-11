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Александр Лукашенко появился в пародии на клип Егора Крида
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко появился в клипе Егора Крида «Сердцеедка». Это стало возможным благодаря технологии deepfake, с помощью которой можно менять лица людей на видео. Об этом
Оригинальный клип «Сердцеедка»
Слова оригинального трека тоже изменили. Теперь в ролике звучат фразы «я родился президентом», «я единственный и бессменный», «я дружу с соседом через стенку», «для меня картошка — это хлеб второй».
Кстати, исполнитель оригинального трека, Егор Крид, сегодня выступит в Минске.
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Александр Лукашенко появился в клипе Егора Крида «Сердцеедка». Это стало возможным благодаря технологии deepfake, с помощью которой можно менять лица людей на видео....
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