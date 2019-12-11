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Александр Лукашенко появился в пародии на клип Егора Крида

12.12.2019 17:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко появился в клипе Егора Крида «Сердцеедка». Это стало возможным благодаря технологии deepfake, с помощью которой можно менять лица людей на видео. Об этом пишет kyky.org.

Оригинальный клип «Сердцеедка» вышел в июле этого года. Пародия с Александром Лукашенко появилась в сети около двух недель назад. За это время ее посмотрели более 15 тысяч раз.

Слова оригинального трека тоже изменили. Теперь в ролике звучат фразы «я родился президентом», «я единственный и бессменный», «я дружу с соседом через стенку», «для меня картошка — это хлеб второй».

Кстати, исполнитель оригинального трека, Егор Крид, сегодня выступит в Минске.

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Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко появился в клипе Егора Крида «Сердцеедка». Это стало возможным благодаря технологии deepfake, с помощью которой можно менять лица людей на видео....
 
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