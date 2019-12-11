ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мурал «Лiчбавы свет» на Притыцкого в Минске признан лучшим в мире

12.12.2019 17:01 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мурал «Лiчбавы свет» на улице Притыцкого в Минске признан лучшим в мире по версии международной платформы стрит-арта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мурал «Лiчбавы свет» на Притыцкого в Минске признан лучшим в мире

По традиции, на конкурс отбираются самые интересные росписи, выполненные по всему миру. Всего их было около 1000. Вдвойне приятно, что на этот раз лучшая работа выполнена белорусским художником.

Напомним, лучший мурал – один из трех, который украшает фасад многоэтажек на Притыцкого. Работу на последним граффити триптиха завершили неделю назад.

Мурал «Лiчбавы свет» на Притыцкого в Минске признан лучшим в мире

Мурал «Лiчбавы свет» на Притыцкого в Минске признан лучшим в мире

Мурал «Лiчбавы свет» на Притыцкого в Минске признан лучшим в мире

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Мурал «Лiчбавы свет» на улице Притыцкого в Минске признан лучшим в мире по версии международной платформы стрит-арта, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Делегация из Татарстана возложила цветы к стеле «Минск-город герой»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
12.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • кельвин кляйн мужская сумка через плечо ссылки
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика