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В Беларуси начали заводить дела за грустные смайлы в соцсетях

12.12.2019 17:03 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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На активиста Андрея Юркова завели дело, пишет «Еврорадио». Он поставил грустный смайл под постом в «Одноклассниках».

Грустный смайл (который отображает скуку) Андрей поставил под материалом, где было сказано, что под нацистским флагом погибли 35 миллионов советских граждан. Теперь Юркова обвиняют в том, что он распространял материалы, которые государство считает экстремистскими. Эта история может закончиться штрафом 10 до 50 базовых величин.

«Шучу, что парламентские выборы почти месяц как закончились, а для меня еще продолжаются. Выборы были 17 ноября, а буквально через два дня меня вызвали в милицию. Якобы я разместил на своей странице запрещенную экстремистскую символику. 

В ленте был материал, где расположен нацистский и советский флаги, под первым погибли 35 миллионов советских граждан, а под вторым 60 миллионов граждан СССР. Я поставил смайл «Печально», из-за того, люди погибли», – рассказал Юрков в беседе с журналистами.

Юрков считает, что дело против него носит политический характер. Суд над активистом должен был состояться 13 декабря. Но, придя туда накануне, Юрков узнал, что материалы дела отправили в милицию на доработку.

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На активиста Андрея Юркова завели дело, пишет «Еврорадио». Он поставил грустный смайл под постом в «Одноклассниках». Грустный смайл (который отображает скуку)...
 
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