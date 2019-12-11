Россия покажет новейший тяжелый огнемет на Параде Победы

Источник материала: Tut.by

Первая партия новейших тяжелых огнеметных систем ТОС-2, ранее известных как «Тосочка», поступит в опытно-войсковую эксплуатацию к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор концерна «Техмаш» (входит в Ростех) Владимир Лепин.



Иллюстративное фото: Сергей Бобылев / Минобороны России

Ранее, в ноябре, начальник войск химической, биологической и радиационной защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в интервью газете «Красная звезда» сообщил, что тяжелая огнеметная система ТОС-2 будет показана на параде на Красной площади.

«Первую партию новых огнеметных систем планируется передать в опытно-войсковую эксплуатацию в 2020 году к указанному сроку. Решение о серийном производстве будет приниматься после завершения госиспытаний и по результатам опытно-войсковой эксплуатации», — подтвердил Лепин сроки поставки системы в войска.

Он уточнил, что государственные испытания ТОС-2 «проходят в соответствии с утвержденным планом». О том, что система вышла на этап госиспытаний гендиректор концерна, сообщил в июне на форуме «Армия-2019».