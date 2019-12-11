Год рекордов. Pornhub рассказал, какое порно беларусы смотрели весь 2019-й

Источник материала: KYKY

Pornhub подвел итоги 2019-го – и опубликовал огромный отчет, который велся в течение года. Мы кратко пересказываем его главные тезисы. Следите внимательно: в рейтинги попала и Беларусь.

За весь 2019-й год на Pornhub зашли 42 миллиарда раз. Это почти 115 миллионов посещений каждый день. Ресурс для взрослых отметил рекорд по загрузкам видео на сайт: их было свыше 6,8 миллиона роликов. Все они в сумме длятся 170 лет. Это на несколько десятков лет больше, чем в 2018-м. Иными словами, если бы мы начали их смотреть один за другим еще в 1850 году, то сегодня даже не закончили.

Аналитики Pornhub, сверяясь со статистикой, говорят, что самой популярной порнозвездой в 2019 году стала 23-летняя Лана Роуд. Контент с ней в главной роли просмотрели около 345,5 миллиона раз.



В 2019 году пользователи стали проводить на сайте больше времени, чем раньше, – на 15 секунд, то есть по 10 минут 28 секунд на одного человека. Беларусы, кстати, не попали в топ тех, кто дольше всех остальных сидит на сайте: зато там оказались жители Таиланда, Канады, Украины, России и так далее.

Самым популярным запросом 2019 года признали любительское порно. За ним следуют инопланетяне (да!), что связано с шуточным штурмом «Зоны 51». А из наиболее востребованных категорий Pornhub на первом месте – видео с японскими актерами и актрисами. Если делить их по гендерному признаку, то мужчин чаще интересовали японки, любительские видео, зрелые, MILF и хентай. Женщин – категории «лесбийское», «популярное с женщинами», «японки», «втроем» и «с темнокожими».

Отдельно Беларусь не засветилась почти нигде, кроме одного топа

В отчете Pornhub Беларусь можно заметить единожды – на общей карте интересов. С прошлого года страна себе не изменила: беларусы массово «гуглили» хентай. Тем же занимались в Росси и Украине, Чили и Боливии. Также Pornhub отмечает, что в Беларуси доля посетителей женского пола выше среднего показателя в мире, то есть 32% от общего числа.