Полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета

Источник материала: Ежедневник





Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил в свое твиттере о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.

"Только что Нацполиция задержала и с согласия ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела! Спасибо за службу!", - сообщил Арсений Аваков.

Одновременно в сети появилось сообщение рок музыканта, сержанта Сил специальных операций Украины Андрея Антоненко.

"Мне предъявляют убийство Шеремета. Прямо сейчас. В моем дворе. Будет обыск. Хелп!", - написал в фэйсбуке Андрей Антоненко.

Арсений Аваков пообещал, что в связи с важностью расследования, в ближайшее время МВД проведет срочный брифинг, на котором расскажет все возможные подробности расследования.