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«Залезла к нему в кювез, и попросила задышать, не сдаваться». История о недоношенных детях со счастливым концом
Источник материала: СТВ
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И когда я пришла и увидела Аришу с ножками, как мои мизинцы, ушки закрученные, и хрящиков нет, головушка такая вот. Чудо маленькое, прозрачное. Она для меня была такая красивая! А Ярослав выглядел, как пухленький малыш, просто очень маленький. Потом мне врачи объяснили, что это очень плохо. У Ярослава на третий день случилось кровоизлияние в головной мозг третьей степени. Четвёртая – это самая тяжёлая.
И если сестра Арина, пусть и неспешно, но шла на поправку, Ярослав упорно отказывался бороться за жизнь. 30 дней малыш провёл на аппарате искусственного дыхания, трижды у него «рвались» лёгкие, столько же он пережил и переливаний крови. Казалось, шансов у малыша не осталось...
Они выписались в день, когда должны были родиться, только было им уже три месяца. Сегодня Ярослав и Арина ничем не отличаются от сверстников – любят танцы и робототехнику, покоряют подиум.
И то, что для обывателей кажется чудом, для сотрудников самого большого центра по выхаживанию недоношенных детей в Беларуси – обычная практика.
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«Залезла к нему в кювез, и попросила задышать, не сдаваться». История о недоношенных детях со счастливым концом
В программе «Специальный репортаж» рассказываем историю рождения Арины и Ярослава, которую сложно назвать новогодней сказкой. Они неожиданно появились на свет...
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