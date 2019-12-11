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«У меня была задача – научить детей есть грудь». Дизайнер Наталья Поткина рассказала, как родила двойняшек в 30 недель

12.12.2019 19:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Первое кормление, первое переворачивание, первые попытки сесть. В программе «Специальный репортаж» мама четверых детей Наталья Поткина вспоминает: всё, что было с двумя старшими Эвелиной и Львом обыденностью, с недоношенными Федей и Ульяной, которые родились в 30 недель, добывалось потом и слезами. Зато каждый шаг праздновался, как победный!

«У меня была задача – научить детей есть грудь». Дизайнер Наталья Поткина рассказала, как родила двойняшек в 30 недель

Наталья Поткина, мама четверых детей:
У меня была задача – научить детей есть грудь. И уже выписываясь, дети у меня уже ели грудь. Это было мое такое достижение, несмотря на все слова врачей «не парьтесь», и так далее.

«У меня была задача – научить детей есть грудь». Дизайнер Наталья Поткина рассказала, как родила двойняшек в 30 недель

Такие, казалось бы, простые вещи, для торопыжки – титанический труд.

«У меня была задача – научить детей есть грудь». Дизайнер Наталья Поткина рассказала, как родила двойняшек в 30 недель

Наталья Поткина:
Ещё нет двух лет, они уже многие слова знают, выражают свои мысли какими-то понятными словосочетаниями. Лев, например, у меня ближе к 2,5 годам говорить начал, хотя там здоровый, вовремя родившийся парень был. Поэтому никто не знает, у каждого свой путь развития.

«У меня была задача – научить детей есть грудь». Дизайнер Наталья Поткина рассказала, как родила двойняшек в 30 недель

Помогает сегодня Наташа развиваться не только своим детям, но и подсказывает секреты успеха другим мамам.

«У меня была задача – научить детей есть грудь». Дизайнер Наталья Поткина рассказала, как родила двойняшек в 30 недель

Люди в материале: Наталья Поткина
 
 
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Первое кормление, первое переворачивание, первые попытки сесть. В программе «Специальный репортаж» мама четверых детей Наталья Поткина вспоминает: всё, что было с...
 
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