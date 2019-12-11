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«У меня была задача – научить детей есть грудь». Дизайнер Наталья Поткина рассказала, как родила двойняшек в 30 недель
Источник материала: СТВ
Первое кормление, первое переворачивание, первые попытки сесть. В программе
Такие, казалось бы, простые вещи, для торопыжки – титанический труд.
Помогает сегодня Наташа развиваться не только своим детям, но и подсказывает секреты успеха другим мамам.
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«У меня была задача – научить детей есть грудь». Дизайнер Наталья Поткина рассказала, как родила двойняшек в 30 недель
Первое кормление, первое переворачивание, первые попытки сесть. В программе «Специальный репортаж» мама четверых детей Наталья Поткина вспоминает: всё, что было с...
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