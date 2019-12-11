Белорусские хоккеисты в драматичном матче обыграли корейцев

Источник материала: Tut.by

Сборная Беларуси по хоккею обыграла в овертайме турнира в Венгрии команду Кореи — 6:5 (1:1, 1:1, 3:3, 1:0).



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По ходу игры белорусы постоянно уступали в счете: 1:2, 2:3, 3:5. За три минуты до сирены наша команда проигрывала с разницей в две шайбы, но смогла перевести игру в овертайм, где победу нам принес Михаил Стефанович, который сделал дубль. Также две шайбы в активе Джеффа Платта. Еще по голу забросили Александр Когалев и Евгений Ковыршин.

Отметим, что корейцы приехали на турнир без своих североамериканских игроков, сражаясь исключительно местными воспитанниками.

Беларусь: Брикун (Осипков); Стасенко — Бэйлен, Стефанович — Дрозд — Платт; Шинкевич — Хенкель, Д. Буйницкий — Ковыршин — А. Костицын (К); Евенко — Готовец, Демков — Китаров — Когалев; Знахаренко — Боголейша, С. Малявко — Боярчук — Кислый.

В финале белорусы сыграют с победителем матча между Венгрией и Францией.