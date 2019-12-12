Беларусь на международной арене. Министр иностранных дел Владимир Макей рассказал о главных дипломатических итогах 2019 года

Источник материала: Полымя

Министр иностранных дел Владимир Макей, отвечая на вопросы журналистов, рассказал о наиболее важных дипломатических итогах уходящего года, передает корреспондент БЕЛТА.





По мнению министра, год выдался «достаточно насыщенным и очень важным для страны». «Что касается самых главных вопросов — войны и мира, то мы убеждены, что Беларусь сыграла здесь свою конструктивную роль», — сказал он.

В числе самых важных инициатив Беларуси в этом году Владимир Макей назвал выдвинутые главой государства Александром Лукашенко предложения о заключении ответственными странами декларации о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в европейском регионе и о создании пояса цифрового добрососедства. «Чтобы через двусторонние соглашения между странами-соседями выйти в конечном итоге на региональные, а может, и универсальный документ по этой тематике, чтобы раз и навсегда устранить те моменты конфронтации, которые сейчас присутствуют — когда одна страна упрекает другую во вмешательстве в свои внутренние дела», — пояснил министр.

«Эти инициативы находят очень широкий отклик у здравомыслящих людей, представителей различных стран. Это очень важно, — продолжил он. — Беларусь всегда стремилась (и в этом году тоже) вносить свой посильный вклад в развитие объединительной повестки дня, нацеленной на обеспечение мира, стабильности, безопасности в нашем регионе и в мире в целом».

Министр также упомянул несколько резолюций, предложенных Беларусью в рамках деятельности ООН. В частности, в этом году была принята резолюция по тематике борьбы с торговлей людьми, соавторами которой выступили более 80 стран. «В том числе и те, которые находятся по разные стороны баррикад: США, Китай, Россия, ряд европейских, юго-восточных государств, — отметил министр. — А еще в 2006 году Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с инициативой об усилении борьбы с торговлей людьми и принятии соответствующих документов».

«Это говорит о том, что голос Беларуси слышен в мире, и мы намерены и впредь продолжать такой подход к вопросам войны и мира, безопасности и стабильности в нашем регионе», — подчеркнул Владимир Макей.

Что касается внешнеэкономической деятельности, то министр отметил недостаточность усилий по диверсификации торгово-экономических связей и экспорта. «Да, определенные успехи достигнуты, но этого недостаточно, чтобы выполнить те задачи, которые поставил глава государства. По итогам года, конечно же, будем оценивать, проанализируем ситуацию, дадим оценку работе, выработаем конкретные предложения по дальнейшей нашей деятельности на этом пути», — резюмировал он.

Источник: БелТА