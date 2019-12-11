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За творчество и профессионализм: радио «МИР» в Беларуси получило престижную премию
12.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске вручили премию «Лидер потребительского рынка-2019». Престижную награду получили 50 компаний. У радио «Мир» в Беларуси – Гран-при в номинации «СМИ для потребителей». Жюри отметило креативность и профессионализм журналистов. Награжден и директор белорусского представительства телерадиокомпании «МИР» Владимир Перцов. Он победил в номинации «Лидер управления».
«Мы рады, что к нам стало больше приезжать не только предприятий из крупных городов, но и локальные производители товаров, из небольших населенных пунктов. На сегодняшний день мы решили отметить и СМИ. Прежде всего, Межгосударственную телерадиокомпанию «Мир». Радио «МИР» является настоящим лидером медиарынка, передающим достоверную и объективную информацию», – заявил глава ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин.
Ежегодная премия «Лидер потребительского рынка» одна из самых популярных в Беларуси. Ее лауреаты – успешные компании в самых разных отраслях: от пищевой промышленности и сферы туризма до строительства и СМИ.
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В Минске вручили премию «Лидер потребительского рынка-2019». Престижную награду получили 50 компаний. У радио «Мир» в Беларуси – Гран-при в номинации «СМИ для...
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