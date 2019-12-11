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Минниханов о нефтедобыче в Татарстане: «Разрабатывать новые месторождения – это ещё ресурсная база для Беларуси»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Хорошим показателем экономического сотрудничества Беларуси и Татарстана станет товарооборот в 2 миллиарда долларов. Но есть дисбаланс в торговле – существенный импорт из Татарстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Цифру вверх поднимает продажа нефти. Впрочем, нефтехимический сектор был и остается ключевым направлением в сотрудничестве. Тему с «Белоруснефтью» поднимали и на прошлой встрече (в 2016 году), и сегодня. Компания готова участвовать в нефтедобыче в Татарстане.
Рустам Минниханов, президент Татарстана (Россия):
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Минниханов о нефтедобыче в Татарстане: «Разрабатывать новые месторождения – это ещё ресурсная база для Беларуси»
Новости Беларуси. Хорошим показателем экономического сотрудничества Беларуси и Татарстана станет товарооборот в 2 миллиарда долларов. Но есть дисбаланс в...
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