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Минниханов о нефтедобыче в Татарстане: «Разрабатывать новые месторождения – это ещё ресурсная база для Беларуси»

12.12.2019 21:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Хорошим показателем экономического сотрудничества Беларуси и Татарстана станет товарооборот в 2 миллиарда долларов. Но есть дисбаланс в торговле – существенный импорт из Татарстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Минниханов о нефтедобыче в Татарстане: «Разрабатывать новые месторождения – это ещё ресурсная база для Беларуси»

Цифру вверх поднимает продажа нефти. Впрочем, нефтехимический сектор был и остается ключевым направлением в сотрудничестве. Тему с «Белоруснефтью» поднимали и на прошлой встрече (в 2016 году), и сегодня. Компания готова участвовать в нефтедобыче в Татарстане.

Минниханов о нефтедобыче в Татарстане: «Разрабатывать новые месторождения – это ещё ресурсная база для Беларуси»

Рустам Минниханов, президент Татарстана (Россия):
Чтобы эта компетенция была, нужно месторождение. Александр Григорьевич планировал получить возможность взять месторождение, и мы вместе с нашими партнерами планировали работать. Эта идея не ушла, она осталась. Он ее сегодня тоже озвучил. И мы готовы к этой работе, потому что одно дело – там, где мы работаем – там все уже выстроено, а зайти, разрабатывать новые месторождения – это еще ресурсная база для Беларуси. Мы готовы к этому.

Минниханов о нефтедобыче в Татарстане: «Разрабатывать новые месторождения – это ещё ресурсная база для Беларуси»

Минниханов о нефтедобыче в Татарстане: «Разрабатывать новые месторождения – это ещё ресурсная база для Беларуси»

Минниханов о нефтедобыче в Татарстане: «Разрабатывать новые месторождения – это ещё ресурсная база для Беларуси»

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Люди в материале: Александр Лукашенко, Рустам Минниханов
 
 
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Новости Беларуси. Хорошим показателем экономического сотрудничества Беларуси и Татарстана станет товарооборот в 2 миллиарда долларов. Но есть дисбаланс в...
 
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