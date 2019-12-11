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«Я вам очень благодарен за сотрудничество». Подробности встречи Александра Лукашенко с главой Татарстана
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Татарстан – самый значимый партнер Беларуси в Приволжском округе России. Этот тезис 12 декабря звучал во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел встречу с главой этого российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рустам Минниханов с визитом в Минске уже третий раз. У Беларуси и Татарстана сфер для двусторонних контактов хватает. Тем более, региональное сотрудничество – это то, что в основе основ совместной работы с зарубежными партнерами. Взаимный товарооборот уже на уровне 1 миллиарда 300 миллионов долларов. Стороны убеждены, что есть возможность достичь и 2 миллиардов.
Виктория Ходосок, корреспондент:
Нефтяная отрасль – локомотив республиканской экономики. Татарстан – один из наиболее развитых в экономическом отношении регионов России. О важном блоке в сотрудничестве стороны, конечно, поговорят. То, что услышат журналисты – лишь короткая фраза. Но детали позже расскажет Минниханов.
Однозначно, что нефтяные залежи – не единственное, что связывает Беларусь и Татарстан. Это понятно по первым минутам встречи Александра Лукашенко и Рустама Минниханова. Она начинается с крепкого рукопожатия и самого простого – «Как жизнь!»
Вначале друг другу, как принято, говорят протокольное приветствие. Здесь глава государства с неподдельной улыбкой отмечает давнее знакомство с Миннихановым – уже лет 20. Тот отвечает таким же выражением. А дальше – к делу.
Во Дворце Независимости сегодня все те, кто прикладывает руку к экономическому успеху – заместитель премьер-министра, посол Мезенцев и, собственно, министры.
Глава аграрного сектора Анатолий Хотько сегодня явно уходит не с пустыми руками, а уже с приглашением на новогодний прием. Но прежде чем хорошо отдохнуть, надо хорошенько поработать на благо страны.
У Татарстана под прицелом белорусские разработки для создания сельхозтехники. Уж кто, как не белорусы, в этом деле профи?
Итак, российский регион все больше «за» использование природного газа в качестве топлива. Мы же, в свою очередь, предлагаем комбайны, пассажирскую и коммунальную технику на газомоторном топливе.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Совместно с Минским моторным заводом продвигается работа по производству четырех- и шестицилиндровых газовых двигателей для тракторов МТЗ и машин «Амкодор». В перспективе планируется перевод на этот вид топлива самосвалов БелАЗ. Эти примеры подтверждают, что мы выбрали путь не конкуренции, а партнерства.
Рустам Минниханов, президент Татарстана (Россия):
И здесь в тему электробусов Александр Лукашенко отметит продажи техники МАЗа в Татарстане. В этой истории на рынке честная конкуренция. Белорусское не ущемляют.
Александр Лукашенко:
Кстати, приехал Минниханов в Минск не один, а с большой делегацией. За день она успела побывать на встрече с Румасом. Обсудили товарооборот, а еще подписали соглашение о сотрудничестве между Миноблисполкомом и правительством Татарстана, между торгово-промышленными палатами и еще университетами. Побывала российская сторона и в «Великом камне».
Беларусь и Татарстан связаны двумя важными узлами: во-первых, взаимопониманием и общими взглядами, во-вторых, историей. У нас общие страницы прошлого, которые не вырвать и не выбросить.
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«Я вам очень благодарен за сотрудничество». Подробности встречи Александра Лукашенко с главой Татарстана
Новости Беларуси. Татарстан – самый значимый партнер Беларуси в Приволжском округе России. Этот тезис 12 декабря звучал во Дворце Независимости. Александр...
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