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Сборная Беларуси обыграла хоккеистов из Южной Кореи на «Турнире шести наций» в Будапеште

12.12.2019 23:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вторую победу на «Турнире шести наций» в Будапеште добывает национальная сборная Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Команда Михаила Захарова в напряженном матче одержала победу над Южной Кореей.

Основное время завершилась вничью – 5:5, а в овертайме наши земляки забросили победную шайбу. По два гола в составе белорусской команды забросили Джефф Платт и Михаил Стефанович. Также отличились Александр Когалев и Дмитрий Буйницкий. Напомним, что ранее наша дружина обыграла украинцев – 4:1.

Сборная Беларуси обыграла хоккеистов из Южной Кореи на «Турнире шести наций» в Будапеште

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Новости Беларуси. Вторую победу на «Турнире шести наций» в Будапеште добывает национальная сборная Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Команда Михаила...
 
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